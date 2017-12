Vuelven a rastrear el área de desaparición del ARA San Juan en búsqueda de nuevos contactos

Mientras se aguarda la mejora de las condiciones climáticas para comprobar si tres contactos con el lecho marino se corresponden con el submarino ARA San Juan , seis buques volvían a rastrear este lunes la zona en la que se produjo la última comunicación y el evento compatible con una explosión el pasado 15 de noviembre, cuando desapareció la nave.Así lo indicó el capitán Enrique Balbi, vocero de la Armada Argentina, en la conferencia de prensa ofrecida este mediodía en el Edificio Libertad, en la que señaló que no se descarta encontrar "nuevos contactos" que podrían revelar la presencia del submarino en el área de 40 kilómetros de radio y unos cuatro mil cuadrados que ya había sido rastrillada en su totalidad."Hubo algunos contactos que se hicieron con un sensor y otro buque con otro sensor no pudo encontrar. Por eso pudo haber pasado que un contacto directamente no pudo ser detectado", explicó, mientras que informó que en estos momentos rastreaban el fondo cinco buques argentinos y uno de la Armada de Chile, el "Cabo de Hornos".Los trabajos se realizaban en un clima adverso, con olas superiores a los tres metros, que se mantendrían al menos hasta este miércoles.En tanto, se prevé para el viernes y el sábado próximos las llegadas de los buques rusos y estadounidenses "Shanktar" y "Atlantis", respectivamente, con aparatos sumergibles capaces de llegar a más allá de los mil metros de profundidad.Balbi destacó que los tres contactos que resta comprobar rondan entre los 700 y los 800 metros de profundidad."Uno de ellos a 850 metros de profundidad, el otro más al norte, a unos 730 metros y un tercero a unos 800 metros", indicó el oficial.Balbi reveló que ante la llegada de distintos sumergibles a la zona los contactos podrían ser verificados casi en forma simultánea.En cuanto a la situación de los familiares de los 44 tripulantes del submarino desaparecido y la marcha de protesta que protagonizaron en Mar del Plata , el vocero señaló que la Armada "se solidariza": "Uno los entiende y los escucha", añadió.En tanto señaló que la fuerza designó para cada grupo familiar a un oficial o un suboficial para que asistir y acompañar a sus integrantes.