Zaffaroni volvió a plantear su deseo de que Macri no termine su mandato

El ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, volvió a plantear su "deseo" de que el presidente Mauricio Macri no termine su mandato en el 2019, ya que este Gobierno "nos está llevando a una catástrofe social"."No quiero un 2001. Evitemos un desastre, porque esto es violencia y muertos. Hay que evitar esto. ¿Que se vayan antes? Sí, que se vayan en 2019, si llegan, o que se vayan con un procedimiento constitucional de juicio político... no sé", dijo Zaffaroni en declaraciones en el canal de noticias C5N.

El ex magistrado consideró que "si se van antes (los de Cambiemos) vamos a tener menos deuda, vamos a podemos resolver el problema. Es un deseo, puede ser que se vayan en 2019... total hay un año de diferencia, pero esto nos está llevando a una catástrofe social".

Zaffaroni pidió "acabar de mezquindades" en la política "porque nos encontramos los argentinos ante una grave emergencia o ante la inminencia de una grave emergencia, frente a una situación tan grave, lo que tendríamos que hacer todos es ver cómo salir del pozo".

"Esto no termina bien, ya pasó en 1982, en 2001. Evitemos una catástrofe de alguna manera. O sacan el pie del acelerador o vamos a tener un final parecido, un final violento", aseguró.

