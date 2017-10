Asaltaron en la casa del intendente de Tupungato

Tres hombres a cara descubierta entraron a la fuerza a la casa del intendente de Tupungato, Gustavo Soto, donde encerraron en una habitación y maniataron a su hija de 18 años y a su empleada. Solo se llevaron un celular, y Gustavo Soto puso en duda que se haya tratado de un intento de robo.



La hija de Soto, una joven estudiante de 18 años, estaba en su casa familiar de calle Almirante Brown, casi Irigoyen, en pleno centro tupungatino, donde cerca de las 10 del miércoles tres hombres tocaron el timbre.



"Mi hija miró por la ventana, ella estaba en su computadora haciendo un trabajo, y vio que había dos personas", relató a este portal el intendente de Cambia Mendoza, Gustavo Soto.



Dijo: "Yo tengo la costumbre de atender a todo el mundo, aún en mi casa. Ella abrió la puerta para ver qué necesitaban y entraron de golpe a la casa. Ahí la llevaron a una habitación, a la señora que trabaja en la casa también, y les pusieron precintos".



"Revolvieron toda la casa, le pidieron a mi hija dinero, joyas, pero no se llevaron nada, solo el celular de mi hija para que no pudiera comunicarse, pero nada más. A lo mejor buscaban solo dinero, pero es muy raro todo", expresó Soto a este portal: "Estaban a cara descubierta y pedían que no los miraran. Actuaron con mucha rapidez, sabían lo que estaban haciendo, no eran improvisados".



"En Tupungato todo el mundo sabe donde vive el intendente, es muy difícil que haya sido al azar. La mayor parte de la gente que vive acá sabe donde vivo, atiendo a gente fuera del horario municipal cualquier día, me golpean la puerta, salgo y los atiendo o los hago pasar. No creo que haya sido al azar sinceramente", sostuvo.



Y en este sentido agregó: "Estamos en un momento especial, entonces calculo que por ahí debe ser. Tienen un intendente que expresa públicamente su acompañamiento a las políticas de seguridad del gobernador Alfredo Cornejo, y a que vamos a darle combate al delito".



Insistió: "Lo del robo no me cuadra porque había muchas cosas, no se llevaron la computadora, no se llevaron un montón de elementos, nada mas que el teléfono de mi hija, pero había otras cosas apetecibles para un ladrón".



"No me gusta ver fantasmas, pero la verdad que es muy raro el momento y la forma. Le preguntaban a mi hija dónde estaba la caja fuerte, dónde estaba el dinero, y ella le decía que no tenemos plata en casa, porque es verdad. Les dijo que se llevaran ropa, pero nada, dieron vuelta toda la casa y nada".



Además, el intendente Gustavo Soto indicó que viven en pleno centro de Tupungato, donde hay mucho movimiento: "Estamos cerca de un anexo del Banco Nación, a una cuadra y media de la Municipalidad, a una cuadra y media de la Comisaría, cerca de una oficina de Anses. No es una casa aislada, estamos en pleno centro y eso me hace dudar que el móvil haya sido el robo".