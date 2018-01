Detuvieron a un hombre por hacer un contrafuego en campos incultos

Un hombre de 61 años fue detenido por prender fuego en campos incultos cercanos a su casa. Dijo que lo hizo para que los incendios que afectan más de 130 mil hectáreas de General Alvear y San Rafael, no llegaran hasta su casa y la quemaran.



Alrededor de las 20.30 del martes la Policía trasladó a un hombre a la Comisaría 64 de Monte Comán, por pedido de personal de Defensa Civil.



El detenido tiene un campo en el kilómetro 10 de la Ruta 171, en Monte Comán, San Rafael, muy cerca del límite con Real del Padre, y ya había sido notificado en dos oportunidades para que no realizara contrafuegos en las inmediaciones a su campo.



Los especialistas recomiendan a todos los habitantes de la zona que no realizaran contrafuego para evitar complicaciones en el extenso e incontrolable incendio en el Sur, debido a que puede provocar más complicaciones.



En la tercera oportunidad en que personal de Defensa Civil detectó que el hombre había provocado el fuego en campos incultos cercanos a su predio, decidieron detenerlo.



El hombre explicó que lo hizo para que el incendio en las zonas aledañas no llegara hasta su vivienda y así evitar perder todo.



Fuente: Diario UNO de Mendoza