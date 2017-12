En un operativo secuestraron cabritos, toros y un caballo

El procedimiento se realizó en la zona de Pata Mora en Malargüe cuando los policías detuvieron la marcha de un camión jaula donde se transportaban los animales.

El conductor no pudo justificar el origen de los toros y no tenía la documentación en regla para trasladar los cabritos. A este mismo camión ya se le había secuestrado un caballo que no poseía marcas ni documentación de origen.



Además en otras maniobras se capturaron otros dos caballos que estaban sueltos en la ruta. Por el peligro que representaba la presencia de estos animales que no tenían marca alguna se dispuso su traslado a la Dirección de Ganadería al igual que los cabritos, los toros y el otro equino secuestrado.

