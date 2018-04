Jóvenes de la ex Enet que causaron disturbios enfrentan una causa en el Juzgado de Faltas

Luego de los incidentes provocados por alumnos de la escuela Ejército de los Andes, ex ENET, en las puertas del colegio Nacional, 14 jóvenes quedaron vinculados a una causa en el Juzgado de Faltas por infracción al artículo que pena los ruidos y molestias en la vía pública.

Los chicos, mayores de edad, enfrentan una causa caratulada como "averiguación infracción artículo 49 incisos b y c", según comentaron desde el Juzgado de Faltas, subrogado actualmente por Andrés Haddad.

El hecho ocurrió cuando en la presentación de su buzo hicieron pintadas, tiraron petardos y les hallaron bebidas alcohólicas frente a la escuela Manuel Ignacio Molina, según informó la oficina de prensa de la Jefatura Distrital.

María Magdalena Sánchez, secretaria del Juzgado de Faltas, informó a Canal 6 que se secuestró bombos, vuvuzelas, cornetas, pirotecnia y bebidas alcohólicas cerradas.

"El juez al dar las directivas tuvo presente lo que podría haber sucedido en el colegio cuando llamó la directora ante la situación desbordante, había mayores que estaban trepando el portón, querían ingresar, podrían haberse hecho daño, roto el portón, provocando molestias con los ruidos".

El artículo 49 del Código de Faltas (que legisla sobre contravenciones no sobre delitos) en sus incisos b y c dice lo siguiente: será reprimido con arresto de hasta 10 días o multa "(b) el que, con gritos o ruidos, o abusando de instrumentos sonoros, o no impidiendo estrépito de animales, o ejercitando un oficio ruidoso de modo contrario a los reglamentos, perturbare las ocupaciones o el reposo de las personas. c) El que, en lugar público o abierto al público, o por medio del teléfono, por petulancia u otro motivo reprochable, causare molestias o perturbaciones a alguien".