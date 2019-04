La terrible guerra entre los padres de los chicos que murieron en una tragedia

En las últimas horas se produjo una llamativa, triste y descarnada pelea en las redes sociales entre los padres de Agustín y Abril, los niños que murieron en la tragedia de la Costanera de diciembre de 2018. Carla Pagliaricci acusó a Ángel Kruk de abusador en Facebook y éste le respondió por la misma vía acusándola de salir con el abogado Mariano Tello.

Pagliaricci publicó un fuerte video en Face acusando a Kruk. Este domingo, Carla participó de la suelta de globos en homenaje a sus hijos fallecidos. Dijo: "Todos me conocen, que soy la mamá de Abril y Agustín, la que realmente sufrió el accidente del pasado 14 de diciembre. Mis hijos no nacieron de un repollo (con ese término la calificó Kruk), nacieron de su mamá, que los crió y los educó", manifestó Carla Pagliaricci soltó globos este domingo para homenajear a sus hijos.

"En el pasado poseía la tenencia de mis hijos porque el papá fue denunciado muchas veces por abuso hacia su hijo. Me vine de Buenos Aires porque tuve que alejar a mis hijos de su padre, que abusaba de Agustín y manoseaba a su hija Abril. No hablo de bla bla. La Policía lo sacó de mi casa. No es mi idea de publicar la denuncia", exteriorizó.

"Si querés mostramos las denuncias, no tengo problemas", le apuntó a su ex marido.

"Él no pide justicia, él busca dinero porque se quiere dedicar a la política. Quiere sacar provecho de esta situación, claramente yo no. Las payasadas no van conmigo. Sé lo que es estar con mis hijos de la mañana a la noche, sé lo que es hacer de papá y mamá a la vez y tengo paz", Carla Pagliaricci, la mamá de Agustín y Abril

"Tu hijo no quería hablar con vos, te detestaba. Dale paz a tus hijos, no los quisiste en vida. Cuando buscamos a Agustín me diste la opción de tener a un perro y cuando quedé embarazada de Abril, me me diste la plata para abortar", acusó a Ángel.

Ángel kruk (este viernes viajó a Buenos Aires) hizo un video en Facebook en la mañana de este lunes y enfatizó sin medias tintas: "Como no la puedo nombrar a la mamá de mis hijos -obviamente porque su abogado y pareja, Mariano Tello me hicieron en el mes de marzo una perimetral-, fue mi enojo en el día de ayer (domingo) en la peatonal".

"Cuando dije repollo es porque no puedo nombrarla, porque sino tengo problemas. Quiero decir que todos lo que me han tratado de violín, lo lamento mucho porque no hay ninguna prueba en mi contra", exclamó.

Y añadió: "Piensen que la otra vez hizo la misma estupidez el repollo (para no poner otro nombre porque es muy triste no poder nombrar a la mamá de mis hijos). Si alguna mujer se sintió ofendida lo lamento".

"Porque después de todas las cosas que hice por mis hijos, de hacer un vuelo en un parapente por algo que yo quería, que sentí. Después de haberles dedicado una remera a mis hijos con sus caritas. Después de haber hablado con el subsecretario de Justicia de Mendoza (Marcelo D'Agostino) para pedir justicia por ellos, esto muy doloroso".

"Es muy doloroso que alguien -a quien le dediqué mucho tiempo-, te tilde de manoseador y violador de mis dos hijos sin pruebas", agregó.

"Obviamente es algo que va a tener que demostrar ante la Justicia. Lo lamento, es lo que me tocó después de cuatro meses del accidente. Yo no tengo rencor. Me fui el 15 de febrero con un beso y un abrazo del 'repollo' y entonces la mentira está a flor de piel. Lo grave es haberme acusado de algo que en mi vida hice. Tengo fotos de Abril y Agustín desde siempre en mi celular", manifestó Ángel Krul. "Sé que cuando ella estaba en el Hospital Central después del accidente, Mariano Tello se hizo pasar por el padre de mis hijos. Le pregunté eso muchas veces a él, pero nunca me contestó con la verdad, entonces considero que no es un tipo frontal", disparó.

"Te agradezco Mariano Tello que aparte de haber sido en su momento su amigo, su amante y hoy su pareja, -te agradezco porque ya mis hijos no están- a mí me sacaste un clavo de encima porque demostró qué clase de personas es (por Pagliaricci)", exclamó.

Por último, Ángel le dejó un mensaje a Carla: "Ahora es tu problema y no el mío, porque yo tengo mi vida, tengo tres hijos mayores y no tengo problemas".

El trágico hecho

La tragedia se produjo en la tarde del 14 de diciembre. Carla Pagliaricci caminaba junto con sus hijos, Agustín, de 7 años, y Abril, de 3 años, por la Costanera hacia el Norte, a la altura de calle Matienzo, de Guaymallén.

Habían ido a jugar a la plaza, y regresaban a su casa. Los tres fueron atropellados por un Ford Fairlane (participaron varios autos del choque) y terminaron sobre la reja de contención del puente, sobre el Cacique Guaymallén.

A cuatro meses del accidente, hay un solo detenido, José Caccia, conductor de un Ford Fairlane.

