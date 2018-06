Le robaron en pleno día el auto que aún no empieza a pagar

A Valentina Rosas le robaron su Fiat 147 que hace menos de tres semanas había comprado con mucho sacrificio. La última vez que lo vio fue el jueves a las 9 de la mañana tras estacionarlo en la prolongación de calle Aristóbulo del Valle, a metros de Luzuriaga, y cuando volvió a buscarlo alrededor de las 11 ya no estaba.

"Hace casi tres semanas lo había comprado y todavía no he pagado la primera cuota, tengo 18 cuotas por delante", dijo a Canal 6 la propietaria del vehículo.

"Este auto es el sacrificio de muchos años de ahorrar y que se lo lleven así me destroza, sobre todo no tener respuesta, en San Rafael nos conocemos todos, es un lugar chico, se lo han llevado cerca de las 10 de la mañana, no puede ser que nadie lo haya visto ni que sepan nada", añadió.

Valentina indicó que la patente es TLE 533, en la parte trasera tiene una calcomanía de la gráfica "Cosa de locos" donde ella trabaja y al lado otra de Messi.

Dijo que en la grabación de la cámara situada en la Rotonda de la Bandera se puede ver pasar, minutos antes de las 10 de la mañana, un auto que ella identifica como el suyo.

Explicó que se alcanza a ver el techo y la parte de atrás cuando frena en la zona y después sale de cuadro y no sabe si continuó hacia la terminal de ómnibus o dobló por Zapata.

Informó que la denuncia está radicada en Comisaría Octava e interviene la Unidad Investigativa, pero solicita a la gente que pueda tener algún dato que se acercque a esas dependencias policiales, o a su lugar de trabajo (la gráfica "Cosa de locos", ubicada frente a la escuela EBIMA), o comunicándose con ella a su celular 2604-684780.

"Cualquier cosa que lo vean me pueden llamar a la hora que sea, no hay ningún problema", aseguró.