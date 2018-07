Robó un remis, lo persiguieron 30 taxis y lo pararon con un semi atravesado en la ruta

Una persecución realmente cinematográfica se produjo este miércoles a la noche en San Rafael. Un hombre robó un remis, escapó por las calles de la ciudad, salió a la ruta y fue perseguido por la Policía y más de 30 taxistas. Y para detener su alocada huida tuvieron que atravesaron un semirremolque en Salto de las Rosas.

Todo comenzó alrededor de las 20.20 cuando Sergio Martínez, de 44 años, conductor de un remis Renault Logan color gris oscuro, se bajó a comprar en San Juan 445, a media cuadra de Moreno. En ese interín un hombre se subió al vehículo y se lo llevó.

Es que el trabajador dejó las llaves puestas y al regresar se dio cuenta que se lo habían robado. A partir de ese instante comenzó la búsqueda del remis 8-022.



Comunicada el robo al 911, varios colegas en sus taxis salieron en búsqueda del ladrón, que se dirigió a Hipólito Yrigoyen, fue hasta la Rotonda del Mapa, dio la vuelta por ella, volvió por la avenida, giró por calle Champagnat hasta Montecaseros, hizo unas maniobras para llegar hasta Ameghino, continuó por avenida Sarmiento y luego tomó por Cabildo.

A esa altura la novedad ya se había difundido por las radios de los colegas y tres taxistas intentaban darle alcance. Además, iban reportando a la Policía por dónde circulaba el remis.



El escape del ladrón continuó por calle Cardonato, Los Sauces, Pedro Vargas y Juan XXIII.

De ahí cruzó el barrio El Molino y Pobre Diablo, donde ya era perseguido por dos móviles policiales y atrás venían al menos 30 taxis, según el relato de uno de los conductores.



A la entrada de El Molino, en Cantoni y Vélez Sarsfield, el remis impactó con el costado de su carrocería la trompa del móvil 2790 de Comisaría 38.



"No había forma pararlo, lo chocaron para volcarlo o torcerlo en la ruta y no hubo caso. En la entrada a El Molino una camioneta de la Policía le pegó el 'quiñe' de costado y no lo pudo parar", detalló el taxista.

En ruta 143, en la zona de El Tropezón, hizo hacer un trompo a uno de los taxis. "El tipo iba decidido a no pararse, así que auto que se le pusiera a la par, lo sacaba".

La alocada persecución continuó por Salto de las Rosas, donde ya era perseguido por tres patrulleros y al menos 40 taxistas.

En la zona conocida como "Los Sifones", los policías de la Comisaría 42 recibieron colaboración de camioneros de la zona, que hicieron atravesar un semirremolque, por lo que el perseguido no tuvo otra opción que tirarse a la banquina al no poder continuar por la ruta.



Los primeros taxistas del pelotón, que venían alterados, comenzaron a lincharlo, hasta que los uniformados lograron rodearlo y lo subieron a un patrullero.

"Fue una carrera grosa, a 140 o 150 (km/h), si no le atravesaban el camión, no lo paraban hasta que se le acababa el combustible", aseguró el taxista.

Lo cierto es que el ladrón, identificado como Raúl Herrera, de 28 años, fue detenido por personal de la Comisaría 42 de Salto de Las Rosas.



El hombre es oriundo de La Pampa pero con algunos años de residencia en San Rafael, no tiene antecedentes delictivos y quedó a disposición de la fiscal Andrea Rossi en "averiguación robo agravado".

Por ahora se desconocen las causas de su conducta. Será sometido a algunos estudios para determinar si estaba bajo los efectos de alguna droga, señaló una fuente policial.

El móvil policial 2790 quedó con daños en el frente y un policia de la Comisaría 38 sufrió lesiones leves.



Escuchá el relato de uno de los taxistas que participó en la persecución