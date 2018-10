Una mujer denunció que le robaron un maletín con 4.000 dólares

Según la víctima los ladrones no ejercieron fuerza para entrar a un Peugeot 208 y llevarse el maletín con los dólares. El auto fue estacionado en calle Pueyrredón casi Chile y aparentemente la mujer fue a un evento social que se desarrolló en un hotel cercano.



En principio la mujer , en la denuncia, no recordó si le puso llave o no al vehículo que finalmente fue abierto por los delincuentes que no ejercieron fuerza alguna.

La causa se judicializó en la Comisaría 32 en averiguación hurto.

Una mujer de 63 años denunció este domingo a la madrugada que desconocidos le robaron un maletín con 4.000 dólares y 100 euros que dejó en el interior de su auto.