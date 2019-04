Una nena de 11 años fue abusada y grupos "celestes" intentan impedir que aborte

Una nena de 11 años fue abusada en San Juan por el padrastro y quedó embarazada. Tras conocerse el caso, organizaciones opositoras al aborto, incluso legal, mostraron su rechazo a que la nena sea sometida a tal práctica.

Según estas organizaciones, la pequeña presenta un embarazo de unas 20 semanas. Sin embargo, el fiscal Daniel Galvani dijo que el informe del médico legista habla de unos tres meses de gestación.

Con pleno conocimiento de que la interrupción legal del embarazo en caso de violación es un derecho vigente desde 1921, ratificado por la Corte Suprema por el fallo FAL, cuando le preguntaron si correspondía un aborto no punible contestó: "No es un tema que me corresponda hablar a mí ni a la justicia porque no es un tema justiciable", aclaró.

En efecto, cuando se trata de una violación, el aborto a requerimiento de la mujer violada debe llevarse a cabo sin dar intervención a la justicia. En el caso de una menor, debe hacerse lo que dispongan los adultos responsables. En este caso, la madre y el padrastro están detenidos por ser sospechosos de haber cometido o facilitado el delito sexual que dio origen al embarazo.

La historia se destapó la semana pasada en la localidad de El Médano. La menor se descompuso en la escuela Cristóbal Colón, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital Rawson de la ciudad. Allí, tras una serie de estudios, los médicos comprobaron que estaba embarazada.

Este miércoles, la nena de 11 años que está embarazada dará su relato en Cámara Gesell, en ANIVI. Lo mismo hará su hermana de cinco años.