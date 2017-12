"Vanesa Aspitia tiene parálisis facial y quebradura en el cráneo"

Vanesa Aspitia sufre severas secuelas como consecuencia de la brutal agresión de su ex pareja Jesús Navarro el 7 de noviembre en avenida Mitre y Azopardo, que incluyó tomarle su cabeza y golpearla reiteradas veces contra el asfalto.

"Está severamente lesionada, tiene secuelas graves, presenta una quebradura en el cráneo, parálisis facial que no le permite cerrar el ojo izquierdo, quebradura de los huesos del oído que le produce una disminución del sentido y no puede caminar si no es con ayuda de otra persona porque se marea.", describió José Lorenzo Duran, abogado que representa a la mujer en la causa judicial.

Dijo que "por lo menos va a necesitar un año de rehabilitación", tanto física como emocional, ya que también sufrió un severo daño psicológico.

El querellante consideró que Navarro "tiene la descripción típica del violento de género", que "va aumentando la violencia para lograr el control de su víctima" y que ni siquiera se detiene ante una sanción judicial.

Es que en octubre recibió una condena en suspenso por golpear a Vanesa y se le dictó una prohibición de acercamiento que incumplió.

"Es una reiteración agravada de la violencia que ya venía ejerciendo. No sólo violó la prohibición el día del ataque, sino prácticamente desde que le dieron la condena en suspenso", remarcó Lorenzo Durán.

Debido a esto, a Navarro le extendieron la prisión preventiva y deberá esperar el juicio en la cárcel.

aspitia vanesa.jpg