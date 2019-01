Cornejo y Sica firmarán un acuerdo para evitar conflictos gremiales con los petroleros

El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, junto con el gobernador Alfredo Cornejo, firmarán este jueves un convenio de "blindaje" con los gremios hidrocarburíferos locales. El objetivo es reducir la conflictividad en el sector petrolero y aumentar la productividad, con miras a captar nuevas inversiones.

El Subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, manifestó que es un acuerdo en donde los gremios del sector se comprometen a interferir lo menos posible en forma negativa en lo que sería el desarrollo de la actividad en el 2019.



"Sabiendo que es un año electoral, sabiendo que probablemete haya algunos sindicatos que presionen al Gobierno utilizando la sensibilidad electoralista, ellos se comprometen a no plegarse a ninguna medida de fuerza que no sea específica del sector o relacionado a un problema realmente complejo que no se pueda resolver. No adherirán a paros nacionales ni de ningun otro tipo"

Emilio Guiñazú, Subsecretario de Energía y Minería.