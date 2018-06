Duelo picante entre Cristina y Michetti en una pelea que no es nueva

La senadora Cristina Kirchner le tiró más de un dardo a la vicepresidenta Gabriela Michetti en la sesión del Senado sobre las tarifas y la presidenta de la Cámara Alta dijo que lo hizo porque sabe que ella tiene prohibido por reglamento responder, aunque la pelea no es nueva.





La relación en el recinto entre la senadora del Frente para la Victoria y la presidenta del Senado es por momentos similar a la que había entre el ex vicepresidente Amado Boudou y la UCR, especialmente el actual gobernador jujeño, Gerardo Morales, durante el escándalo Ciccone.





En la madrugada del jueves, durante los primeros minutos de su discurso, la ex presidenta criticó que el Gobierno hable sobre inversiones en Vaca Muerta y después la ex mandataria cruzó a Michetti con las tarifas, cuando leyó un tuit de la vicepresidenta durante la campaña de 2015 en el que dijo que "no hay que subir tarifas sino favorecer a la gente más humilde, que paga muy caros los servicios".





Michetti no respondió pero tampoco ocultó su fastidio y le señaló a CFK que se había excedido en el uso del tiempo; cuando Kirchner repitió que ya estaba por terminar, la presidenta del Senado le soltó: "Ya lo dijo cinco veces".





La pelea empezó en la primera sesión de Cristina en diciembre, cuando se defendió de las acusaciones sobre el memorándum con Irán y el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.