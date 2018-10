Frigerio le contestó a Carrió y dijo que no quiere ser candidato

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, le contestó a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió , y aseguró que no quiere ser candidato a Presidente de la Nación, tal como aseguró la diputada días atrás.





"La verdad que no le presté atención porque lejos estoy de pensar en una candidatura presidencial de mi parte", señaló el funcionario en declaraciones a radio La990, al ser consultado sobre los dichos de la diputada.





El titular de la cartera también rechazó tener intenciones de competir por la Gobernación bonaerense.





"No, tampoco (en la provincia). Estoy muy abocado a la tarea que me encomendó el Presidente, que no es fácil", aseguró.





"No estoy pensando en candidaturas ni cuestiones personales, sí en resolver muchos de los problemas que no se han podido resolver en estos años", subrayó Frigerio.





El ministro se manifestó así luego de que días atrás Carrió señalara que su objetivo era ser candidato presidencial, pero con el Justicialismo.





"El mejor candidato a Presidente por Cambiemos para el 2019 es Macri por las decisiones que ha tomado durante su gestión. Rogelio quiere ser Presidente, con el peronismo puede, con Cambiemos no sé", remarcó la legisladora.





Sobre las elecciones del próximo año, Frigerio resaltó que el mandatario nacional ya expresó su intención de ir por la reelección, pero aclaró que en el Gobierno no piensan "en eso porque hay muchas urgencias que resolver".





"Es algo que se plantea, pero no estamos en este momento pensando en eso porque tenemos muchas urgencias que resolver. El Presidente ya ha manifestado que quiere ir por la reelección, va a depender de cómo podamos salir de esta crisis, que vino de afuera y nos encontró mal parados", sostuvo el ministro del Interior.





A la vez, rechazó que el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, sea un "operador judicial", como advierte la socia fundadora de Cambiemos.





"No tiene operadores Macri, (Angelici) es un amigo de Macri, pero no es un operador. No tenemos operadores en la Justicia, tenemos un ministro de Justicia que es el encargado de esa relación con ese sector", sostuvo el funcionario nacional.