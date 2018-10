Los intendentes peronistas ya analizan adelantar elecciones

Nadie quiere mostrar las cartas anticipadamente, pero las jugadas ya se están craneando. En la mayoría de las comunas que hoy lidera el peronismo evalúan seriamente adelantar las elecciones para no sufrir el arrastre negativo que podría provocarles la figura del gobernador Alfredo Cornejo en sus departamentos. De ser así y según el esquema electoral vigente en esas comunas, las PASO se harían el 28 de abril, para lo cual deberían llamar a elecciones a fines de enero ya que el decreto que las convoca debe estar firmado 90 días antes. Con estas fechas, los armadores políticos tendrían sólo 4 meses para definir qué hacer.

"Yo no he tomado ninguna decisión aún por el silencio de radio del gobernador. Entiendo que el Gobierno provincial es parte fundacional de Cambiemos y deberían jugar en la misma elección, pero ante el cambio de reglas que hace Cornejo yo no tengo una posición tomada. Así como él chequea todo el tiempo cuál es su conveniencia, creo que eso habilita al resto a hacer lo mismo", remarcó, sin rechazar la posibilidad, el intendente de San Martín , Jorge Giménez.