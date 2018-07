Los nuevos legisladores entraron hace 2 meses y ya están de vacaciones

Dos meses después de asumir, los nuevos senadores y diputados de Mendoza ya disfrutan de sus primeras vacaciones como miembros del Poder Legislativo. Sin embargo, la producción de proyectos propios no es elevada.







Los 43 flamantes parlamentarios suman un total de 61 proyectos de ley. El resultado de dividir estas cifras da como resultado que cada uno de ellos presentó 1,4 proyectos de ley. Así lo certifican los portales web oficiales de ambas cámaras.







La cifra aludida de producción es por demás arbitraria, ya que hay casos de legisladores que no presentaron en lo que va del 2018 ni un solo proyecto, tal y como lo avala la información oficial del Poder Legislativo. Son los casos de la diputada Claudia Bassin (UCR), Eduardo Martínez Guerra (PI), el senador Gustavo Pinto (UCR) y Marcelo Romano (PI).







Otros han tenido una gran producción de iniciativas propias. En este ranking hay que mencionar al diputado Mario Vadillo (PI Protectora) con 8 proyectos de ley; a la diputada Cristina Pérez, con siete proyectos de ley; al senador Samuel Barcudi, que aportó 7 ideas para sancionar leyes, y la senadora Cecilia Paéz (PRO), que ha presentado 10 iniciativas propias. Los demás oscilan entre 0 y 4 proyectos de ley.







En el caso de los proyectos de resolución –en los que se destacan los pedidos de informe y las declaraciones de interés cultural, así como también las distinciones– el número es muy superior. Se han presentado 220 resoluciones en el Senado y 110 en Diputados, lo que hace un total de 330 proyectos de resolución. En el caso de algunos senadores, como Samuel Barcudi y Adolfo Bermejo, la cantidad de pedidos de informe realizados al Ejecutivo es llamativa: el primero ha elaborado 65 resoluciones, casi todas solicitando datos a distintas áreas de Gobierno. Y el segundo, 33 resoluciones, también requiriendo información oficial.







Otro caso similar es el del diputado Gustavo Majstruk, que ha elaborado 24 solicitudes de este tipo a la gestión de Alfredo Cornejo.





Diario UNO contactó a algunos legisladores de los cuales no se registran proyectos, como es el caso del senador Marcelo Romano (PI). Según explicó, efectivamente no ha presentado aún iniciativas porque está trabajando en cinco proyectos de ley que presentará después del receso invernal. "De todas maneras no me tomo vacaciones", se atajó.







En el mismo sentido, el senador Alejandro Diumenjo (UCR) y el diputado Gustavo Ruiz aclararon que entre su producción no figuran proyectos porque aún los están trabajando. También fue consultado Eduardo Martínez Guerra, diputado del PI. Este manifestó que no ha presentado proyectos propios aún, sino en conjunto con compañeros del bloque.







Fuente: UNO Mendoza

En la actualidad, el salario de un legislador supera los $100.000 mensuales.No es el caso de los proyectos de declaración, que tienen que ver con expresiones de deseo de los legisladores. En definitiva, no son los más tenidos en cuenta porque se trata de proyectos sin demasiada repercusión.Otra explicación fue proporcionada desde el área de cómputos de la Cámara de Diputados. Manifestaron que actualmente se está mudando la información a otro motor de búsqueda y esa es la razón por la cual se puede perder información.