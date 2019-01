Macri le pedirá a Cornejo unificar las elecciones nacionales y provinciales

Convocado por el presidente Mauricio Macri, el gobernador Alfredo Cornejo viajará el viernes a Villa La Angostura a una reunión que incluirá también a su par de Jujuy, el radical Gerardo Morales. El objetivo de Macri sería convencerlos de que no desdoblen sus elecciones provinciales, como ya hicieron en 9 provincias, y que las unifiquen con las nacionales, pero el entorno del mendocino asegura que esa decisión no se tomará en la Patagonia y que depende de la evolución de la economía.

"Esto no es el kirchnerismo, en donde Cristina decía la primera candidata a diputada es Sagasti y acá el gobernador acataba. Si se desdobla o no, no se va a decidir en el Sur, se definirá en Mendoza y en conjunto con los intendentes", remarcaron en su entorno.

El escenario electoral nacional parece dejarlo cada vez más solo al presidente Macri. Con el adelantamiento de las elecciones de Río Negro, ya son 9 las provincias que desdoblarán sus comicios, y en ese esquema desde Casa Rosada buscarían casi con desesperación que Mendoza y Jujuy acompañen al presidente unificando sus elecciones con las nacionales.

Ante ese pedido, Cornejo retrucaría mostrando su carta: "no sería malo para el presidente que frente a posible 9 derrotas que pueda sufrir Cambiemos en provincias peronistas, a la hora de las elecciones nacionales, Macri pueda mostrar un triunfo en Mendoza", analizan en la mesa chica de Cornejo.

Un presidente que tira para abajo

Los incuestionables números de las encuestas, que muestran la caída de la imagen y la gestión de Mauricio Macri, empujarían a Cornejo -que logra mantener su nivel de aceptación- a mantenerse en el esquema de comicios votado en la Reforma electoral (las Paso el 9 de junio y las elecciones generales el 29 de setiembre) y no unificar con las nacionales.

Un sondeo realizado en diciembre a nivel nacional en todas las provincias, por la consultora D`Alessio Irol, sobre el humor político y social, muestra que midiendo la gestión de gobierno nacional, si bien se logró frenar la tendencia negativa, los valores de aprobación del electorado sigue muy por debajo de meses anteriores.

¿Negocian o presionan con De Marchi?

Si bien trascendió que el PRO presionaría a Cornejo con la candidatura de Omar De Marchi a gobernador, de manera tal que si decide unificar las elecciones con las nacionales el partido le quitaría su apoyo al intendente lujanino, desde el radicalismo local aseguran que no sienten esa presión.

"Cada vez más vemos con más cariño que (De Marchi) se haya lanzado como pre candidato. De esa manera nos ahorramos la negociación de nombres y candidatos. En las PASO se dirime qué lugar se ganan y cuáles se pierden y no hay más discusión", dicen con ironía radical.