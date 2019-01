Qué piensan los diputados nacionales mendocinos de bajar la imputabilidad de menores

Si el proyecto del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad de los menores a 15 años se votase hoy, conseguiría el aval de la mayoría de los diputados nacionales mendocinos. De 7 consultados (son 10 en total) 4 están de acuerdo, entre ellos un peronista, dos están en contra y una diputada del riñón del presidente Mauricio Macri, opina que "bajarla por bajarla no tiene sentido".



Luis Petri (UCR): "Esto es una cuestión de Justicia"

"Bajar la edad de imputabilidad no mueve la aguja en materia de estadísticas de la cantidad de delitos que comenten los menores, porque son pocos los que cometen delitos graves. Sí tiene que ver con una cuestión de justicia, porque cómo le explicas a una víctima que sufrió un homicidio en manos de un menor de 15 años que no va a ser sometido a un proceso penal, porque tiene 15 y no 16. Terminás consagrando impunidad a una persona que comprendió la criminalidad del delito que cometió. Si es así tiene que ser juzgado y penado".

Omar Félix (PJ): "Hay que bajarla, pero esa no es la solución a la inseguridad"

"En principio estoy de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad de los menores, pero no se si ellos deban recibir la misma dureza de penas que hay para los mayores. Un chico de 15 años sabe cuando está cometiendo un delito que pone en riesgo la vida de otro. Aún así no creo que esa sea la solución de la inseguridad del país o la provincia, es muy liviano plantearlo así. Mientras no se vaya a las causas del delito, que son socioeconómicas. El problema es de trabajo y poder adquisitivo, que es lo que hay que generar. Me parece que el gobierno lo está planteando ahora, por especulaciones electorales"

Sebastián Bragagnolo (PRO): "Se debe bajar y trabajar en la reinserción de los menores"

"Hay que reformar el tratamiento que le damos hoy a los inimputables. Hay que bajar la edad de imputabilidad para personas que son responsables se sometan a un proceso penal común. Y después trabajar mucho de los 15 años para abajo en procesos de reinserción, apenas empiezan con actividades delictivas menores. En Israel hay un proceso que comienza con lugares semiabiertos de resocialización, después cerrados y de entrada y salida de chicos. Si un chico de 12 años roba algo en un quiosco, el Estado tiene un instituto para él. Lo que hay en la Argentina es una carrera delictiva"

Federico Zamarbide (UCR): "Es necesario, es una parte de la solución"

"En principio estoy de acuerdo, hay que hacer una revisión de todo el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Es necesario hacerlo, si bien no es la solución a la problemática de la inseguridad en la Argentina, es una parte. Entramos en una discusión doctrinaria de si los delincuentes cometen el delito con el Código penal en la mano (para ver quién es imputable), obviamente que no es así, pero el sentido punitivo de la pena tiene una razón de ser".

Guillermo Carmona (PJ): "Esto es demagogia punitivista, no resuelve nada"

"No comparto este tipo de medidas porque son demagogia punitivista y no resuelven nada. Hoy el principal problema que tenemos en materia de seguridad no parece ser la acción delictiva de menores. La adopción de estos criterios vulnera el marco jurídico de protección de niños, niñas y adolescentes al cual a adscripto la Argentina. Hay que ver qué pasa con el proyecto, el Gobierno suele tirar este tipo de bomba y después no se tratan. Me parece que es un fuego de artificio. Adoptar este tipo de medidas es reconocer el fracaso de las políticas de seguridad".

José Luis Ramón (Protectora): "Si se los encarcela a esa edad puede ser más gravoso"

"No creo que la solución para bajar los delitos que ocurren sea bajar la edad de imputabilidad. Entre los 16 y 17 años se está creciendo, y el encarcelamiento de un muchacho de esa edad, por la madurez física y psíquica puede ser mucho más gravoso que tomar las medidas que de verdad se deben tomar desde el Estado. Para que no ocurran más delitos debe haber más prevención, hay que tener un plan de seguridad. Esto es como tapar una muela que tiene caries".

Stella Huczak (PRO): "Bajar la edad por bajarla no soluciona nada"

"Hay que analizar bien el proyecto cuando nos llegue, para ver bien los fundamentos de porqué vamos a bajar la edad y cuáles son las medidas alternativas que vamos a utilizar, porque bajar la edad por bajarla no va a solucionar nada. Aún no podría decir si estoy de acuerdo o no. Si bien es cierto que un chico de 15 años comprende lo que hace, hay que ver el contexto en el cual se desarrolla, su maduración. Yo trabajé mucho con eso, por eso sé que hay que mirar el contexto, su familia. Hay que ver las medidas alternativas, porque sino parece que lo judicializás y lo dejás ahí y listo".