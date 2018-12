Rebeldía en Cambia Mendoza: a Cornejo se le abrió un frente interno

El lunes por la noche hubo pronóstico de tormenta en el Gran Mendoza. El mismo parte meteorológico podría haberse dado dentro del Frente Cambia Mendoza.





El remezón lo generó una iniciativa de dos pesos pesados que suelen medir bien en las encuestas: el senador radical y ex gobernador Julio Cobos y el intendente macrista de Luján de Cuyo Omar De Marchi. Ambos están alejados del círculo que rodea a Alfredo Cornejo, pero quieren dar pelea.





Para agigantar el mensaje que este grupo quiso darle al gobernador, la reunión se hizo en Las Heras, tierra del intendente Daniel Orozco y con la vicegobernadora Laura Montero integrando el grupo. Junto a estos nombres, estuvieron Carlos Balter, por el PD, y Gustavo Gutiérrez, de la Coalición Cívica.





Diario UNO consultó con algunos representantes del sector aún en ciernes, pero que podría darle un dolor de cabeza a Cornejo, y todos coincidieron en que no serían una alternativa por fuera, sino por dentro del Frente Cambia Mendoza. Lo que ocurre, y lo remarcaron más de una vez, es que no se sienten escuchados ni tenidos en cuenta. "Cornejo llegó a la gobernación por un frente y gobierna como unicato", dijo un radical del sector que se prepara para enfrentar al oficialismo en las PASO.





Cobos, el gran ninguneado

El ex gobernador y ex vicepresidente del país, representa toda una dicotomía política. Por un lado, es una de las personas que más mide en las encuestas, y por otro, es el radical más distanciado del gobernador. Si fuera candidato, tendría un porcentaje alto de votos asegurados. Sin embargo, es sabido que Cornejo y él no se llevan bien, muy por el contrario, entre ellos reina la desconfianza.





Los que apoyan a Julio Cobos, no se cansan de decirlo: "¿Por qué no puede ser candidato si mide bien? ¿La prioridad no es ganar nuevamente la provincia?"





Lo mismo opina la gente de Omar De Marchi, quien hace poco presentó un proyecto para poner en vigencia la boleta única, situación que molestó mucho al Ejecutivo porque lo decidió por su cuenta.





Las desavenencias entre Cobos y Cornejo no son nuevas, pero a medida que se acerca el 2019, se han ido acrecentando. Sin dudas la foto del lunes es el corolario de estos desencuentros.





Marcelo Barceló, un radical de Tunuyán del sector de Laura Montero, así lo expresó: "Cobos mide aún sin hacer campaña, esto es algo que debe enorgullecerlo"





Aunque suene paradójico, lo que se está armando dentro de Cambia Mendoza es una especie de frente opositor dentro del oficialismo, por lo menos opositor a Cornejo. Si bien las figuras fuertes son Cobos, De Marchi, Montero y Orozco, también hubo presencia de otros partidos que integran Cambia Mendoza y que no se han sentido tenidos en cuenta en el actual gobierno. "Queremos que nos consideren, que nos llamen y nos escuchen", manifestó una fuente cobista.





Con respecto al Partido Demócrata, el legislador y presidente del partido, Marcos Niven, manifestó que "podría consolidarse una alianza, pero por ahora son sólo conversaciones. En tanto, en el PD estamos abocados a presentar listas propias en los departamentos en los que tengamos candidatos, como es el caso de San Rafael, donde nos representará Pablo Fracaro".





En cuanto a la relación del PD con Cobos y con De Marchi, Niven aseguró que se podría arreglar con ellos. Con respecto a su participación en Cambia Mendoza, dijo que aunque todavía no se considera afuera, tampoco está adentro. "Para acordar, primero se tiene que volver a armar el Frente, hoy no es así, y no nos han llamado".