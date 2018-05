Según Caputo, el acuerdo con el FMI servirá para mantener los créditos hipotecarios

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) le permitirá a la Argentina "asegurar los créditos hipotecarios y los planes sociales", y consideró que es el mejor momento para negociar porque el país está "sólido".



Tras recordar que "estamos pidiendo este crédito de manera preventiva", indicó que permitirá "mantener el gradualismo" que implementa el gobierno nacional.



"Para la gente significa que, por ejemplo, los créditos hipotecarios o los planes sociales se podrán mantener", explicó el funcionario en un reportaje publicado hoy por el portal de noticias Infobae.



El ministro indicó que "ya no precisamos depender de la situación de los mercados y, además, ya no estaremos buscando financiamiento interno, con lo que le daremos más espacio a los privados".



El pedido del crédito se produce en momentos en que "estamos con una economía sólida", destacó Luis Caputo, quien analizó que "es mejor negociar cuando estamos creciendo y con 55.000 millones de dólares de reservas".



En el mismo sentido, evaluó que los argentinos "no nos tenemos que mentir más" porque "los males de la Argentina los provocaron las malas políticas que implementamos en los últimos 70 años".



"No busquemos un complot internacional", pidió Caputo, luego de que ayer, en Washington, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, acordaran el inicio formal de negociaciones para que la Argentina pueda acceder a un préstamo del organismo bajo la modalidad stand by.



Caputo recordó que el Gobierno quiere, "con este arreglo, llevar tranquilidad a la gente, a los empresarios y a los mercados".



"Vamos a tener acceso al financiamiento hasta el término del período del presidente (Mauricio) Macri. La gente se puede quedar tranquila que la plata para pagar las jubilaciones, las asignaciones universales, la obra pública ahora está garantizada", insistió.



El titular de la cartera de Finanzas añadió que, si bien "teníamos buena parte ya cubierta, los mercados son como el mar; hay que saber nadar, pero nunca perderles el respeto".



En este marco, insistió en puntualizar que "la gente puede estar absolutamente tranquila a partir de ahora de que el gradualismo hacia el equilibrio fiscal está asegurado".



Consultado sobre si se realizará "más ajuste", el funcionario respondió: "Para nada".



"Ahora contamos con los recursos suficientes para continuar con nuestro plan. Antes seguramente también, pero ahora tenemos una garantía mucho más fuerte. Si llegara a pasar algo en los mercados que ocasione un impacto negativa para nosotros, igual tendremos los recursos para mantener las cosas como están", finalizó Caputo.