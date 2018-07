A fin de año quieren que en todas las casas separen sus residuos

A fin de año esperan que cada hogar de San Rafael saque los plásticos en una bolsa con logo azul, y los papeles y cartones en otra con logo amarillo. Es el objetivo final que persiguen desde el Municipio con su plan de separación domiciliaria de residuos inorgánicos y reciclado.

La iniciativa comenzó en mayo con una prueba piloto en mil viviendas de barrio Unimev y "hoy estamos trabajando con 2500 casas, tomando lectura y preparándonos para lanzar la segunda etapa de otras 2500; más un distrito, que es Salto de las Rosas", adelantó en Canal 6 el intendente Emir Félix.

La idea es ir agregando etapas de cinco mil viviendas porque "a fin de año pretendemos llegar a casi todos los barrios de San Rafael. Y antes de fin del verano tiene que estar incluido Valle Grande , Los Reyunos y todos los distritos de zonas turísticas. El objetivo es ambicioso y para nosotros logísticamente significa un costo muy grande".

Este mes y medio de prueba permitió conocer los volúmenes de basura que se manejan y con esa información proyectan el crecimiento.

Dijo que "necesitamos un buen nivel de eficiencia para pasar al siguiente barrio" y eso depende de la colaboración de la gente. "En la actualidad hay un 5% de ineficiencia, donde los vecinos mezclan cosas que no son plásticos, entonces estamos buscando mejorar ese 5%".

Para este "paso a paso" del plan de separación de residuos la Comuna compró dos camiones más que, según aseguró el jefe comunal, llegarán alrededor del 20 de este mes

Para Félix, la separación de los residuos en los domicilios es más eficiente que una planta de clasificación de basura, "porque no funcionó en ningún lado, porque termina siendo una cuestión cosmética, no se puede seleccionar basura porque no se llega con los tiempos. La única manera es que el vecino nos ayude con la selección de la basura".

Además, consideró que "las plantas tienen un costo altísimo y nunca son eficientes, terminan pasando mucha basura inorgánica a las celdas de basura orgánica, que es donde se recupera" y por eso "la apuesta es que tomemos conciencia y lo hagamos entre todos".

Los plásticos, cartones y papeles recolectados se destinarán al Hospital Garrahan, a una empresa que fabrica ladrillos plásticos, a otra que hace bancos para plazas, y el resto será comprado por una recicladora.

Este plan ambiental se completará con la instalación de "puntos verdes" con contenedores para dejar las pilas en desuso, vidrio y el cartón que los vecinos no alcancen a sacar en las bolsas clasificadas.

Y como complemento, Félix adelantó que "se viene un plan de reforestación de seis mil árboles para la próxima temporada".