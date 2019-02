A pesar del valor de las multas en San Rafael se labran más de 70 por día

Es que a pesar de los elevados montos se siguen repitiendo las infracciones y por día la Policía Vial labra más de 70 actas o multas.

"Ese es el promedio por jornada de trabajo", dijo el Jefe de la Vial, Iván Bermúdez y agregó que "parece que no podemos corregir ciertos desvíos a la norma como lo es el uso obligatorio del cinturón de seguridad, la no utilización de los celulares a la hora de conducir, mal estacionamiento o el no encendido de las luces".

Estas son las infracciones más comunes que cometen los sanrafaelinos. Una es leve como el mal estacionamiento, otra grave como la del sistema lumínico que conlleva una sanción de $8.400 y las otras dos son faltas gravísimas.

En este contexto, Bermúdez señaló que "por suerte el concurso de faltas es bajo, no son muchos los casos pero aún existen faltas gravísimas que debemos corregir como el no uso del cinturón de seguridad".

En cuanto al mal estacionamiento y el operativo que se instaló para corregirlo en los corredores relacionados a la Diversión Nocturna (Avenida Hipólito Yrigoyten desde la rotonda del Mapa hacia el oeste), el funcionario policial informó que "ha disminuido el nivel de infractores, parece que han tomado conciencia y ya no son tantos los que estacionan al costado de la cinta asfáltica".

Sobre el nuevo régimen de multas explicó que rige desde el primero de enero y que el pago voluntaio promueve una quita del 40% del valor de la sanción.









Poco parece importarle al sanrafaelino el aumento en los valores de las multas que este año sufrieron un nuevo incremento que oscila entre los 1.200 pesos para las más leves hasta $12.000 en las gravísimas.