A una semana, sigue sin aparecer el conductor que mató a Kevin Disparti

Pese a la difusión, luego de seis días del hecho, del identikit del sospechoso, aún no se ha dado con él. Pese a las cámaras en la calle y con un vehículo prácticamente identificado y chocado, aún no apareció el conductor.

Distintas personas y familiares siguen reclamando. Por ejemplo, Sandra Disparti en su facebook dijo este jueves que "yo no quiero que sea un nro más en las estadísticas de muertes viales .. queremos que el responsable este pagando su muerte . Tienen hasta un identikit !!! Queeee esperann para chequear en los datos del registro nacional de personas,registro del automotor, donde " posiblemente " sacó su licencia etc etc".

Mientras, aumentan los rumores sobre la ubicación del vehículo, aunque no hay datos oficiales sobre que esté identificado. Aunque lamentablemente han habido varios casos en San Rafael de conductores que se fugan luego del choque, cuesta recordar un caso donde tarde tanto en ser detenido o entregarse, aunque aún hay un antecedente de un hecho que quedó impune: Luis León, de 30 años en esa fecha de octubre de 2016, fue atropellado por una Renault Kangoo cuando estaba sentado en el cordón de la calle frente a su casa. Lejos de prestarle ayuda a la víctima que yacía tendida, el conductor del utilitario aceleró y huyó del lugar por la calle La Intendencia.

El sospechoso es un hombre que tendría entre 35 y 50 años de tez trigueña, 1.70 de altura y contextura robusta.





Ya pasó una semana desde que Kevin Disparti murió luego de ser atropellado en la avenida Pedro Vargas al 3000. Fue arrollado por el conductor un Renault 18 break despintado de color azul o gris, quien se fugó del lugar y aún no ha sido encontrado ni se ha presentado voluntariamente.