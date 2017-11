Abogado de Nuri Ribotta: "Las pruebas son muchas"

El abogado de Nuri Ribotta, Arturo Juri, no pierde la esperanza pese a todos los escollos. Afirma que hay pruebas suficientes para llegar a una condena.

Respecto al nuevo pedido de nulidad, explicó que "es una nulidad que ha planteado la defensora de Graín, que no tiene ningún fundamento porque ya declaró dos veces en el expediente, esa nulidad no va caminar", señaló para luego informar que ya se ha mandado a Mendoza el material para hacer exámenes de ADN.

Sobre el por qué del pedido de nulidad, dijo que se aduce que "no se le leyó la acusación. Pero era en el Código vigente del 2003 e inclusive el de ahora no exige eso, se exige que el juez le informe del hecho y en presencia de su abogado declaró dos veces, se imaginan cómo no le van a haber informado el hecho; por eso la nulidad no tiene fundamento alguna".

Sobre las pruebas perdidas afirmó que "tenemos que reflexionar que llevamos 14 años y están los personeros de la impunidad que se han encargado que esto ocurra, gracias a dios la Suprema Corte cuatro veces ha anulado los fallos y tenemos que seguir luchando con las pruebas que hay que son muchas".