Actualidad 95.7: una charla para reconocer la adicción a las nuevas tecnologías

Las tecnologías sin duda definen el comienzo de este siglo, cambiando en forma rotunda la forma de relacionarse de las personas. Así, hay muchos casos donde su mal uso, o excesivo uso, genera adicciones que, como cualquier otra, es necesario tratar.

Para hablar un poco de eso y más, la licenciada en psicología Paula Rocha organizó una charla para todo público que se hará la noche de este martes a las 20.30 en el Rotary Club Este (Washington Lencinas y Santa Fe).

Además, en diálogo con la 95.7, la profesional se refirió al tema, muy presente en la sociedad actual aunque en ocasiones cueste reconocer que ciertas actitudes están emparentadas con la adicción.

"Tengo un montón de pacientes que o sufren ellos o las personas que tienen alrededor normalmente tienen alguna sintomatología referida a la adicción a las nuevas tecnologías. Me pareció que no hay mucho conocimiento público sobre esto, me parece una buena charla para que asistan padres, chicos, adultos".

Una clave en este tipo de adicción es cómo darse cuenta que uno ha caído en ella o que alguien cercano lo hizo.

Rocha explicó que "normalmente la persona se aísla, empieza a bajar el rendimiento en actividades laborales, escolares o sociales, empieza a pasar mucho tiempo conectado y las personas alrededor de ella le dicen 'estás todo el tiempo con el celular, no podemos ni comer en paz', esos comentarios lo escuchan a menudo".

Otras señales son que sienten que el cuerpo está fatigado la mayor parte del día, duermen cinco o menos horas por noche y comienzan a ser más sedentarios.

Entre los niños el elemento adictivo promedio es la Tablet, en adolescentes el celular y en adultos la computadora y el celular.

Una etapa sensible respecto a este problema es la adolescencia, ya que, como explicó la psicóloga, "hay mayor presión social, ellos necesitan pertenecer, forjar su identidad. Las edades de más riesgo son de 11 a 18 años y los hombres son más proclives, de 3 a 1" en proporción.

Es importante que ante estas situaciones sean "los adultos los que tienen que tener mayor percepción del problema y las consecuencias a largo plazo, no es solo una modificación conductual, está acompañada de una base neurobiológica muy grande que es la misma que se presenta en cualquier otro tipo de adicción".

Finalmente Rocha precisó que hay factores individuales que son más proclives para tener la adicción. "Las personas más impulsivas, los que no pueden tolerar estímulos negativos o desplacenteros, los que transgreden las normas todo el tiempo, los que buscan emociones fuertes; las personas tímidas o con rechazo a la propia imagen corporal, los que tienen falta de sentido de la vida, comúnmente llamado vacío existencial o problemas psiquiátricos previos como depresión fobia social, ansiedad, etc".