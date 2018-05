Advierten sobre proliferación de llamados para estafar con el "cuento del corralito"

En la mañana de este jueves en San Rafael se registraron varios intentos de estafas telefónicas con el "cuento del corralito", según advirtió la Distrital Dos de Policía.

A través de un comunicado de prensa alertó que "en la fecha el 911 ha recibido varios llamados donde desconocidos les hablan del corralito, y/o otros sistemas tratando de alarmar a la población y obtener datos de cuentas bancarias o dinero en sus viviendas, a fin de engañarlos".

La maniobra consiste en hacerse pasar por empleado de un banco y convencer a la víctima que se está por implementar un corralito bancario como en 2001 o que van a salir de circulación ciertos billetes para quitarle el dinero que pueda tener guardado.

El ardid se completa cuando logran convencer al interlocutor de que van a pasar por el domicilio a retirar el dinero para depositarlo en el supuesto banco o para cambiarlos por billetes nuevos.

En los últimos meses UNO San Rafael ha informado de algunos casos en los que las víctimas, generalmente personas mayores, perdieron sumas importante de dinero de esta forma.

Ante ello, desde la Policía recordaron que "ninguna entidad bancaria cuenta con personal para que concurra a los domicilios para efectuar cambio de monedas".

Además aconsejó no entrar en pánico, que "no aporten datos" y "si duda del emisor, no responda y alerte al 911".

Un caso similar se registró este miércoles con una mujer de 60 años a la que por teléfono le hicieron creer que un sobrino había quedado varado con su auto en Chacras de Coria y necesitaba dinero, por lo que la víctima depositó 8 mil pesos en una cuenta bancaria. Se dio cuenta de la estafa cuando apareció el verdadero sobrino y denunció el hecho en Comisaría 32.