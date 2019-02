Advierten que el precio de la carne podría seguir aumentando

Los aumentos en el precio de la carne que hubo a fines de enero podrían continuar en el transcurso de febrero, aunque una eventual caída en el consumo podría abortar los nuevos incrementos.

José Musale, empresario de la carne de San Rafael, explicó a Canal 6 que en el último mes el precio subió 30% por el faltante de vacunos gordos en los feedlot (corrales de engorde), que proveen el 80% de la carne que se consume en el país.

Añadió que la devaluación produjo un aumento de 100% en el precio del maíz, que es el insumo principal del feedlot, y el valor de la hacienda vacuna subió un 15 a 20%, lo que produjo un desfasaje en los costos de los criadores, lo que a su vez redujo la cantidad de hacienda a engordar porque perdían de 1000 a 1500 pesos por cabeza a engordar.

Esto derivó en un faltante de oferta, sumado a las inundaciones de campos ganaderos, lo que causó los últimos aumentos.

Para Musale las subas de precios de la carne no van a parar, "pero no creo que sean mucho más, porque el consumidor que compra el kilo de carne vacuna en la carnicería no le va alcanzar con su salario para solventar ese costo si sigue subiendo".