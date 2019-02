Alumnos de una universidad privada se manifestaron por la suba de las cuotas

Un numeroso grupo de alumnos se autoconvocó por las redes sociales y se manifestó este lunes después de las 11 en el kilómetro Cero de la ciudad.

Al grito de "queremos estudiar", rechazaron los incrementos resueltos por las autoridades de la universidad y reclamaron diálogo para revertir esta situación que a muchos los dejaría sin la posibilidad de continuar con sus estudios.

Una de las manifestantes, Daniela Mironi, estudiante de la Tecnicatura de Diseño y aspirante a la licenciatura, dijo que "en nuestra carrera la cuota a diciembre costaba $5.600 y ahora es de $7.300 y nos dicen que en julio podría aumentar de nuevo".

Con estos valores, añadió Daniela, "se hace casi imposible para muchos de los chicos que vienen a estudiar. No todos viven en San Rafael, hay alumnos que vienen de otros lugares y no pueden afrontar este incremento".

Además, en su caso en particular explicó que "yo voy a cursar el cuarto año de la carrera para obtener la licenciatura y en diálogo con mis compañeros dijimos que es muy probable que la mayoría dejemos de estudiar la carrera de grado porque no todos podemos pagar este aumento".

También explicó que "si quieren aumentar la cuota espero que los servicios sean mejores en la biblioteca, en internet y en lo académico en general" y agregó que "las autoridades comunicaron que el incremento se debió a la suba en los gastos administrativos y para el pago del personal".

Si bien no estaría decidido, muchos como Daniela no verían con malos ojos no iniciar el ciclo lectivo con el objetivo de hablar con las autoridades para rever en parte la decisión.

En el resto de las carreras como arquitectura o medicina el impacto fue mayor porque la cuota con el aumento oscilaría entre los $8.000 y $9.000.

