Apartaron como supervisor escolar a Ricardo Ermili por decirle "sorete" al gobernador

Tal como lo preveía el propio actor de este drama que trascendió el ámbito de la docencia para entrar en lo político, la sanción llegó para el profesor sanrafaelino Ricardo Ermili, quien el pasado 15 de septiembre había insultado al gobernador Alfredo Cornejo . Por ello fue dado de baja como supervisor suplente de la Sección IV, nivel secundario, de la Dirección Técnica y de Trabajo de la DGE , sección que abarca a doce escuelas en los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe. El sanrafaelino fue excluido de su función como supervisor zonal, pero conserva el cargo de director de la escuela secundaria 4-130 Jorge de la Reta.





Desde su cuenta de Facebook Ermili había publicado: "Gobernador Alfredo Cornejo: A la luz de sus actos de gobierno afirmo que USTED ES UN SORETE mientras gestiona mi arresto por insultarlo (en virtud de su flamante y vergonzoso Código Contravencional)".





El docente sureño pudo hacer su descargo el 25 de septiembre pasado por escrito, y reconoció "expresamente la autoría de dichas manifestaciones injuriantes e insultos contra el gobernador".





Pese al descargo, este jueves sancionaron a Ermili por conductas inapropiadas a un funcionario público, a través de la resolución N° 170 de la Dirección de Educación Técnica y Trabajo. En uno de sus puntos, la resolución aclara: "El referido docente ha efectuado en redes sociales de carácter masivo "Facebook" (sic) manifestaciones públicas injuriosas e insultos contra la investidura del Señor Gobernador de la Provincia, el Licenciado Alfredo Cornejo, constituyendo su accionar en conductas inapropiadas tanto en su rol como educador como así por su investidura de ser funcionario público al servicio de la Dirección General de Escuelas, como así podría encuadrar su conducta en una acción prohibida por el Código Contravencional".





En la misma resolución se detalla que "la normativa vigente, Ley N° 4.934 Estatuto del Docente establece que los docentes suplentes" tienen el carácter "eminentemente precario e inestable" y que en el caso del docente que "incumpliere las obligaciones y deberes establecidos corresponde la baja".





Agrega además que las normativas establecen "la pérdida del derecho del docente a presentarse a concurso por el término de 1 año calendario a los suplentes que hubieran concluido sus funciones, por haber incurrido en incumplimientos de deberes de docentes".





"Falta de tolerancia"

El propio Ermili se encargó de informar a sus seguidores en las redes sociales posteando en su cuenta de Facebook: "He sido dado de baja como supervisor de la Sección IV. Los motivos tienen que ver con expresiones vertidas por mí en Facebook críticas al Gobierno, que siento que es un gobierno terriblemente malo, pero no pido que acompañen esta idea", expresó.





Luego continuó diciendo: "Sólo quiero expresar la satisfacción de trabajar con ustedes. Siento alivio en este momento porque por el hecho de que soy un ser eminentemente político, tengo mis convicciones y no me sentía bien teniendo que decirles por cada necesidad no hay presupuesto, no hay presupuesto mientras que por otro lado se ve el aumento de la pobreza, el descenso del comercio, la caída de la industria, en fin...nada", sentenció el docente.





Finalmente, Richard, como lo conocen sus amistades y compañeros de la militancia de izquierda, manifestó: "No me siento responsable de que me hayan dado de baja, es una falta de tolerancia con respecto a lo que uno hace en la vida privada. Uno tiene un trabajo, lo he desempeñado con tenacidad, con ganas, pero en el área privada siento que tengo el derecho de decir lo que siento con la profundidad de mis convicciones y de mis creencias. Un saludo cordial", cerró el docente sureño.





Quien es Ermili

Ricardo Alejandro Ermili, según consigna un informe de La Izquierda Unida Diario, es un docente sanrafaelino de 58 años de edad con 27 años de carrera. Es profesor y licenciado en Geología, abogado y especialista en docencia universitaria y activo militante en defensa de los Derechos Humanos. Accedió a la supervisión de la Sección IV hace dos años y medio, en marzo de 2016.





Ermili integra desde 1985 la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH nacional), y desde 1998 la regional Mendoza (de la cual es cofundador). Actualmente, es vicepresidente de la primera y presidente de la segunda.





Fuente: Diario UNO de Mendoza