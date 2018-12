Asfaltaron el tramo que faltaba de Iselín y proyectan mejorar más calles

El plan municipal de asfalto avanzó en los últimos días en Iselín, entre Matienzo y Esquiú. Así la avenida quedó pavimentada en su recorrido completo de 18 cuadras.

Hasta hace unos días ese tramo de la Iselín era de suelo natural y estaba prácticamente intransitable. Ahora los autos no sufrirán más los pozos, no andarán por el barro, y los vecinos no sufrirán el polvo en suspensión que genera el tránsito.

"Veíamos que las máquinas trabajaban muy cerca de acá y ahora nos tocó a nosotros", señaló Carlos, un vecino de la zona.

El intendente Emir Félix adelantó que está en carpeta el asfalto de la calle Santa Fe (desde Balloffet a Sobremonte), obra que está supeditada a la culminación del colector cloacal que está haciendo Aysam.

Se suman también los pavimentos de unas 40 cuadras del barrio Constitución, en Salto de Las Rosas, las calles Gutiérrez y Florida (en los primeros meses de 2019) y de la avenida Granaderos, que está terminándose de abrir entre Iselín y Rawson.

Esta última es una de las obras más demandada por automovilistas y ciclistas y la ruta que, en poco tiempo más, deberán usar los micros de media y larga distancia que cubren el recorrido San Rafael - Mendoza.

Desde el Municipio dijeron que pese a los cientos de cuadras de asfalto que se hacen cada año, el objetivo de Félix es ir superando esa cantidad y que el 2019 sea récord en mejoras de calles en la Ciudad y los distritos.