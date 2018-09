Caso Fortunato: "Estoy asqueado de todo el proceso"

Julieta Silva

Miguel es el padre de, el joven jugador de rugby que falleció atropellado por, quien fue condenada a 3 años y 9 meses, en un fallo que no dejó conforme a los familiares de la víctima.

"Todo parece una cosa detrás de un telón, oscura", explicó Fortunato a Canal 7.

"No sé a quién reclamar, la crisis que tenemos es bastante más profunda, no sólo política y económica, el sistema judicial es muy frágil", manifestó un día después de la sentencia.

Según explicó Fortunato, se tomará unos días para volver sobre el tema judicial. "Estoy saturado, asqueado de todo este proceso. Creo que volvería a tribunales solamente como acusado", señaló.

"Es un proceso desgastante, estúpido, hemos pasado un año conduciéndonos para que aparezcan con este mamarracho. Estoy muy enojado".

El padre de la víctima explicó que para él, no hay forma de que Julieta Silva no se diera cuenta de haber atropellado a su hijo: "El auto de Julieta arrastró a Genaro tres metros, medía 1,85 y pesaba 85 kilos. No lo vio a Genaro pero ve al trapito a 18 metros", criticó y agregó: "Hoy estoy volviendo a respirar".





