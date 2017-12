Caso Vanesa Aspitia: se suspendió la audiencia de acusación porque el fiscal se sentía mal

Se postergó la audiencia oral para tratar la prisión preventiva y procesamiento de Jesús Navarro, acusado de golpear brutalmente y mandar al hospital a su ex pareja Vanesa Aspitia el 7 de noviembre pasado en avenida Mitre y Azopardo, frente a la cárcel, donde actualmente se encuentra detenido.

Estaba prevista para comenzar a las 12.30 pero se retrasó algo más de una hora por la ausencia del fiscal de Violencia de Género, Mauricio Romano. Una vez que el funcionario judicial se presentó en la sala, previo a pedir disculpas, solicitó la suspensión de la audiencia debido a que "no me siento bien porque en el día de la fecha he tenido cuatro audiencias de acusación" y adujo que "han sido momentos de mucha tensión durante toda la mañana como consecuencia de esas audiencias, donde hemos tenido que resolver situaciones particulares que se fueron suscitando en cada una de ellas".

Añadió que todo ello "me puso en un cierto inconveniente para poder compulsar adecuadamente la causa y poder realizar esta audiencia".

Ante ello el juez Pablo Peñasco consultó a la abogada defensora Daniela García y el representante de la víctima, José Lorenzo Durán, quienes aceptaron la solicitud de suspensión.

No obstante, el magistrado le solicitó al fiscal la presentación de un certificado médico y las constancias de las cuatro audiencias en las que participó para justificar el pedido y además anunció que se comunicará a las partes la nueva fecha de la audiencia.

De vuelta a la cárcel

Jesús Navarro fue devuelto a la Penitenciaría y deberá esperar unos días más a que se defina si se le extiende o no la prisión preventiva mientras continúa la investigación en la que está imputado de "amenazas y desobediencia en concurso ideal, y homicidio en grado de tentativa doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género".

Está acusado de golpear varias veces la cabeza de Vanesa contra el asfalto, previamente a derribarla a puñetazos y arrastrarla desde la vereda.

Navarro estaba tan violento que sólo la intervención a golpes de puño y patadas de dos jóvenes pudo hacer cesar su ataque.