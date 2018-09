Cazabán: "Julieta no vio a Genaro y lo dijo desde el principio"

Alejandro Cazabán esperará conocer los argumentos del tribunal antes de decidir si apela o no la sentencia que condenó a Julieta Silva a 3 años y 9 meses de prisión por homicidio culposo agravado.

"Vamos a esperar los fundamentos de la sentencia, nosotros creemos lo que sostuvimos en los alegatos que se trató de una tragedia y correspondía la absolución para Julieta Silva. De todos modos hemos dado un paso importante porque tres jueces en forma unánime están marcando que estamos en presencia de un delito culposo".

El abogado defensor manifestó que "estamos ante una conducta atípica, que es una conducta que no constituye delito. El hecho existió pero no constituye delito, por eso pedimos la absolución y estamos convencidos aún hoy de que el resultado debería ser ese".

Aseguró que "Julieta no lo vio (a Genaro Fortunato), lo dijo desde el mismo momento en que ocurrió el hecho. Además con la prueba objetiva, es decir la que no depende de ella, demostramos que estaban dadas las condiciones para que no lo viera, porque estaba en una zona híper oscura, en una noche de lluvia, algunos hablan hasta de neblina, y la ropa de Genaro se mimetizaba con el suelo".

Respecto al estado de ánimo de su defendida, el abogado manifestó que "todo esto para ella desde el mismo momento que pasó no ha sido nada agradable, es un hecho que enlutó a dos familias. Desde la parte humana deseamos que todos puedan recuperarse".

Críticó a los fiscales

Cazabán consideró que en este caso el Ministerio Público Fiscal se manejó "en forma arbitraria" y se colocó en una "posición muy parcializada" porque "inmediatamente ocurrido el hecho hizo una imputación que significaba una prisión perpetua para una persona, violando la normativa del código procesal".

"Me parece –añadió- que ha habido un mal desempeño, especialmente del doctor Gonzalo Nazar y la fiscal Andrea Rossi (que llevó adelante la investigación judicial del caso)".

Nazar, fiscal adjunto de la Procuración General de la Provincia, fue quien inicialmente recomendó a Rossi imputar a Julieta Silva de "homicidio agravado por el vínculo".

Además criticó que el fiscal en jefe de homicidios de la provincia, Fernando Guzzo, haya participado del juicio acompañando a Rossi.

"Creo que en un accidente vial con resultado de muerte (así Cazabán calificó el hecho) es la primera vez que ocurre, tendrán que explicar las razones por las que el Estado puso tantos recursos humanos, tecnológicos y económicos en un caso como este. Espero que en todos los accidentes donde se produzca una muerte el Ministerio Público actúe de la misma manera que en este caso", concluyó.