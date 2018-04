Colegio de Abogados local: "La ley no nos obliga a usar posnet"

El presidente del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial, Martín Buscemi, aclaró que según un análisis realizado por la directora de la sección de Derecho Tributario de la Federación Argentina del Colegios de Abogado la normativa que exige el uso de posnet que incluye a los profesionales no sería exigible a los abogados.

El profesional salió a explicar que "este análisis lo hemos colgado en nuestra página del Colegio" y agregó que "en el mismo se afirma que nuestra profesión no se la puede considerar como una prestación de consumo masivo sino de carácter particular y personal".

En este sentido explicó que "la normativa no nos obligaría al uso del posnet aunque no nos oponemos, pero sí consideramos que sería un error que nos apliquen multas sino ofrecemos este servicio".

El abogado recordó que "en nuestro estudio teníamos posnet pero nadie lo utilizaba. Es muy raro que se paguen honorarios con este servicio de débito automático" y agregó que "hay otros métodos para controlar la evasión".

En ese aspecto mencionó que "obligar a un abogado recién recibido a usar posnet es una utopía si apenas le alcanza para pagar la matrícula".

En este escenario advirtió que "por ahora no hay una opinión generalizada al respecto pero si empiezan las multas contra los profesionales vamos a evaluar los pasos a seguir".

Análisis publicado en la página del Colegio local

En otro orden de ideas, a los fines de determinar el significado del concepto "prestaciones de servicios de consumo masivo", afirmamos que no cabe la aplicación al caso de la definición que realiza la R.G. 3561/13 (B.O. 17/12/13, sobre utilización de "controladores fiscales") sobre "operaciones masivas", en el sentido que "Se entiende por 'operaciones masivas', la realización de un número de operaciones con consumidores finales superior a las efectuadas con otros sujetos, en forma habitual durante el último año calendario" (art. 4, R.G. 3561/13). Esa definición, precisa que es una "venta, locación o prestación de servicios masiva a consumidores finales" (art. 4), a los fines de delimitar el ámbito de aplicación personal del régimen de emisión de comprobantes dispuesto por la R.G. 3561/13 (que abarca justamente a los sujetos que realicen esas actividades). Lo "masivo" en la resolución, no refiere a las operaciones en si, sino a las operaciones concertadas en relación a los sujetos[8]. En otras palabras, el adjetivo está directamente relacionado a la calidad de los sujetos adquirentes (consumidores finales[8], responsables inscriptos, exentos), mientras que en el régimen de obligatoriedad de utilización de posnet (Dec. 1387/01), es un adjetivo para calificar a la prestación de servicios en sí, esto es, si es de "consumo masivo" o no. Se descarta entonces su aplicación al objeto del presente