Consejos para cuidar los datos privados en las redes sociales

El escándalo con el manejo de datos de los usuarios de Facebook que algunas aplicaciones utilizaron para vender tendencias de votos, sexuales y otras, cambió la percepción que la gente tiene sobre las redes sociales y muchas personas comenzaron a tener conciencia sobre la necesidad de mayor control de su información personal.

En este contexto es importante tener recomendaciones claras para saber cómo protegerse en este amplio y, a veces, peligroso mundo de internet.

Fabián Talío, ingeniero en sistemas, comentó a Canal 6 que Argentina "lamentablemente no tiene una legislación fuerte sobre redes sociales, sí hay alguna legislación en cuanto al contenido de la información, pero la seguridad de la información está un poco desamparada".

"Hay leyes –añadió- que amparan en cuanto a lo valioso de la información, pero no respecto a la seguridad. Sí podemos hablar de la privacidad de la información, en el Código Penal está tipificado como un delito, yo te mando un email y vos no lo podrías reenviar sin mi consentimiento". Respecto al "escándalo de Facebook", expresó que "en redes sociales hay zonas grises, lo que pasó fue la violación de la información, la aplicación This Is Your Digital Life se instaló en Facebook, pretendía conocer quiénes estaban en tu entorno digital y brindaba información que podía ser útil pero a la hora de la verdad lo que pretendía es conocer datos para tendencia de votantes".

Talío explicó que "el problema que ocurrió en el mundo es que esta aplicación no sólo tomó a ese usuario (que la instaló) sino de todos sus amigos que no tenían la aplicación instalada, también sacaron sus datos y tendencias personales".

Consejos para la seguridad

Es importante tener en cuenta normas de seguridad. "Algunas reglas básicas son cambiar la contraseña seguido y particularmente en Facebook es importante tener en cuenta las aplicaciones que uno va instalar, la mayoría no lee la letra chica. Al menos hay que asesorarse un poco, utilizar Google y ver qué hace esa aplicación, tratar de tener la menor cantidad de aplicaciones instaladas", dijo Talío.

Señaló que "en este momento Facebook no tiene aplicaciones que estén sacando esa información, levantó las aplicaciones que leen las tendencias sociales de los usuarios".

Consejo de experto: "La contraseña hay que cambiarla cada 3 o 4 meses y con frases como 'la naranja está muy dulce 24'; jamás poner el DNI"