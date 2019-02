Continúan los espectáculos musicales gratuitos en la ciudad y zonas turísticas

El ciclo veraniego de espectáculos musicales gratuitos continuará hasta el fin de semana de carnaval en Los Reyunos, Valle Grande, en las principales plazas del departamento (San Martín, Francia y Centenario de la Villa 25 de Mayo), en los nuevos paseos Chile y Pellegrini, en la avenida San Martín y en distintas bodegas.

A ello se agrega que las áreas de Cultura, Entidades Intermedias, Defensa del Consumidor y de Extranjeros del Municipio unieron esfuerzos para agregar más fechas y más fines de semana en un nuevo ciclo "Verano sobre Rieles".

Así es que los viernes se sumaron espectáculos musicales, patios de comidas y puestos de artesanos al Museo Ferroviario. Los sábados la fiesta se traslada al ingreso al anfiteatro "Chacho Santa Cruz" y los domingos a la remodelada plaza Sarmiento.

"La gente se va a encontrar con expresiones artísticas de danzas, arte contemporáneo, hip hoy y bandas sanrafaelinas que compartan su música con los vecinos", señaló el director de cultura, Diego Rodríguez.

Destacó la importancia de salir a los barrios y no limitar todo al centro o a los principales destinos turísticos.

En ese marco, dejó una anécdota al respecto: "La otra noche en el Kilómetro Cero se me acercó un turista de Mar del Plata, una de las ciudades más turísticas de la Argentina, y me dijo que allí este tipo de eventos no se veían, así gratis y con mucha calidad artística. Estas devoluciones son preciosas".

Los shows en el Museo Ferroviario, el anfiteatro y la plaza Sarmiento, comienzan alrededor de las 18 y terminan cerca de la medianoche. La gente ocupa las mesas y se acerca a los patios de comida para acompañar la música con el plato que elija.

Desde el área de Entidades Intermedias, María Corzo dijo que "son veladas muy lindas, con la mejor onda y principalmente repletas de familias". Añadió que para estos eventos el Municipio convocó a artistas locales que se trasladan por los barrios y las plazas

Y en los patios de comida se ofrecen, además de los platos tradicionales de San Rafael y de Argentina, de Bolivia, Siria y de países europeos.

Al respecto, Ana Ríos, a cargo del área de Padrón de Extranjeros, señaló que la idea prendió entre las colectividades extranjeras y estamos a full hasta principios de marzo. Recordó que participan familias de inmigrantes de Ucrania, España, Bolivia, Siria, Argentina, Venezuela y Colombia.

Anticipó finalmente, que Bolivia se presenta además con sus tradicionales comparsas "que generan furor entre la gente de San Rafael y entre los turistas que nos visitan".