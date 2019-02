"Convertite en héroe", una original campaña para concientizar sobre el cáncer infantil

"Convertite en héroe" es una campaña que lleva adelante la Asociación de Jóvenes por la Lucha Contra el Cáncer Infantil para concientizar sobre esta enfermedad y apoyar a los niños que están en tratamiento oncológico.

Consiste en disfrazarse de superhéroe, sacarse una foto, subirla bajo el hashtag #convertiteenhéroe a las redes sociales (la entidad está en Facebook e Instagram), etiquetar a los amigos desafiándolos a que se sumen a esta campaña y también etiquetar a la Asociación para que publiquen la imagen.

Pueden usar escudos, máscaras, vinchas u otros elementos, pero la condición es que tiene que predominar el color amarillo porque es el que identifica el cáncer infantil.

"Hemos lanzado como todos los años una campaña y este año se llama 'Convertite en héroe', tiene como objetivo transmitir lo que sería la lucha contra el cáncer infantil porque a los niños se les dice durante su tratamiento que ellos van a recibir súper poderes y se van a convertir en héroes y heroínas. Ahí es donde apunta la campaña, que nosotros nos convirtamos en héroes o heroínas y acompañemos a los chicos para que no se sientan solos", explicó a Radio 95.7 Martín Riva, presidente de la Asociación.

La campaña cerrará con una jornada solidaria en Plaza Francia el viernes 15, que es cuando se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil.

La actividad comenzará a las 17 y durante esa tarde recibirán útiles escolares para los niños que asisten la Asociación. Además "van a haber peluqueros realizando cortes de pelos a un precio mínimo de 100 pesos, pero aquella persona que quiera pagar más por el corte puede hacerlo porque es a total donación, para eso habrá una urna donde deben colocar el dinero", añadió Martín.

Además, invitó a la gente a participar para apoyar "a los niños que están luchando, conocer lo que es el cáncer infantil y sus síntomas, y saber que la detección temprana salva vidas".

Falta poco para terminar la Casita de Malén

La Asociación está formada por voluntarios de entre 18 y 25 años y asiste actualmente a 25 niños con cáncer de toda la zona sur.

Además, lleva adelante la construcción de la "Casita de Malén", que será el primer centro oncológico del Sur mendocino.

La obra está en su etapa final, el año pasado completaron el techo y hace dos semanas culminaron con las instalaciones de agua, gas y cloacas. Van a continuar con el revoque fino y las terminaciones y a mediados de marzo esperan colocar las rejas. "Hasta no tener las rejas no queremos empezar a funcionar para no sufrir robos nuevamente", concluyó Martín.