Convocan a los egresados para festejar a lo grande los 80 años de la ex Enet Nº 1

En la escuela técnica "Ejército de los Andes" quieren festejar a lo grande sus 80 años que cumplirá el 1 de abril próximo.

"Convocamos a todos los egresados, ex docentes y no docentes, y ex directivos para que colaboremos en un festejo que estamos organizando. Queremos recordar viejas y nuevas épocas de nuestra escuela con mucha alegría y entusiasmo, porque nuestros egresados manifiestan cada vez que nos visitan, o que nos encontramos con ellos, el agradecimiento que tienen hacia la institución", manifestó el actual director Jorge Prósperi.

Destacó que la ex Enet Nº1 "tiene una inserción dentro de la comunidad bastante importante y de hecho estamos ligados a las universidades, como la UTN, UNC y profesorados, es decir la escuela ha sido el semillero de distintas profesiones".

En principio ya se han formado espontáneamente dos comisiones de trabajo y se ha organizado el acto oficial para el 4 de abril a la 9.30 en la escuela, en Entre Ríos y Lugones, y un almuerzo para el 21 de abril a las 12.30 en el salón Belgrano.

Debido a que hay un cupo de 800 personas, aconsejan reservar con tiempo las tarjetas que tienen un costo de 1500 pesos, que se pueden pagar en tres cuotas y se consiguen en la Delicia del Bulevar, en Imprenta Tapia y, a partir del 15 de febrero, en la escuela.

Héctor Ávila, egresado y ex directivo, pidió a las promociones que se reúnen anualmente difundir esta movida, para lo cual pueden comunicarse a su teléfono 2604-424319.

Además se prevé "visitar comerciantes, empresarios y profesionales, sean egresados o no, para que colaboren", dijo Omar de la Rosa, de la Comisión de Protocolo.

Emilio Tapia, que se desempeñó como director de la ex Enet 1 durante 25 años, invitó "a todos los ex alumnos que quieran sumarse a esta idea, participar y aportar alguna sugerencia para que el festejo sea lo más lindo posible".

Jubilado hace 14 años, su vida ha estado ligado a la escuela, ya que, según contó, en total trabajó 47 años en esta secundaria, más los seis años como alumno.

Además, ha participado en los festejos de los 25, 50 y 75 años de la institución. Y se prepara para participar en la celebración de las 8 décadas.

Fundación

El 1 de abril de 1938 nació la Escuela de Artes y Oficios bajo la dirección de Rafael Maresca. Luego se convirtió en Escuela Nacional de Educación Técnica Nº1 (ENET). Ahora tiene 922 alumnos y forma técnicos electromecánicos y maestros mayores de obra.

Viejo edificio de la Enet Nº 1.jpg