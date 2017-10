Cornejo: "En estas elecciones se elige la ratificación del rumbo provincial"

En su paso por el departamento dio un móvil en vivo con el noticiero de Canal 6 donde dijo que "el sur puede dar mucho más de lo que viene dando a la economía de la provincia; la actividad petrolera en Malargüe y Portezuelo del Viento pueden ser un motor de desarrollo también para San Rafael".

En cuanto a las elecciones de este domingo dijo que "le pido a la gente de San Rafael el apoyo a la lista del frente Cambia Mendoza que encabeza Claudia Najul, es un apoyo al gobierno provincial en lo que viene siendo mano firme en seguridad, en administración de justicia; humildemente creo que mi gobierno ha hecho un clic de como se venía gobernando la provincia, estas elecciones no son un concejal más, un legislador menos, se elige la ratificación de un rumbo en materia provincial y desde luego nacional y por eso pedimos el apoyo".

En cuanto a obras anticipó que "el año que viene vamos a hacer 9 mil metros cuadrados del Schestakow, que lo recuperamos, cuando asumí las calderas no funcionaban, reacondicionamos una sala de terapia, la cocina, y ahora vamos por 9.000 metros cuadrados nuevos que se agregan en un edificio contiguo que va permitir mejores servicios".

Añadió que "vamos a hacer una gran inversión en el Schestakow después de años, años y años que no se ampliaba, creemos que va ser la vedette del año que viene, en marzo creemos que vamos a estar ya construyéndolo; tenemos otros proyectos como la doble vía a Alvear y reparación de todas las rutas provinciales y pasar a la órbita municipal las que están en el ejido urbano, que tienen que mantenerlas sí o sí el municipio como dice la ley orgánica de municipalidades".

Sobre el tema de Santiago Maldonado opinó que "lamentamos una muerte, sea el cuerpo de Maldonado o no. Paralelamente a eso la politización del caso no ayuda en lo más mínimo, si es Maldonado no veo que hable mal del gobierno, aparece cuatro días antes de una elección, esto habla de un gobierno nacional que no ha escondido las cosas. Soy muy cauto hoy por hoy porque no tengo información de primera mano".









