"Damián Ortega no tendría que estar en su casa porque todas las pruebas apuntan a él"

Para la mamá de Florencia Peralta fue un golpe muy duro la decisión judicial de otorgarle la prisión domiciliaria a Damián Ortega, ex pareja de su hija y principal acusado del crimen, al haberse excedido los dos años de prisión preventiva sin sentencia.

"No ha sido un día muy fácil y estos días que vienen tampoco van a ser fáciles. Las leyes están hechas de esta manera y hay que ser respetuosos de las leyes. (Pero) si por nosotros fuera no tendría que estar en su casa porque es el principal imputado y todas las pruebas apuntan a él, pero ante la negligencia de la justicia y de los peritos suceden estas cosas", manifestó Graciela Bianchi al programa Bonita Mañana.

Consideró que "más allá de que se haya cumplido con la ley y los plazos, me parece una locura" y se siente decepcionada con el sistema judicial. "Ya no creo en la justicia, la justicia del hombre no existe, mirá lo que pasó con Paula Toledo, quince años que la chica murió y hasta las pruebas se perdieron; en el caso de Genaro Fortunato es una vergüenza lo que hicieron y ahora en la causa de mi hija".

Por eso, "creemos en la justicia de Dios y seguimos creyendo que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Si sucedió esto es porque es la voluntad de Dios y tenemos que ser respetuoso, no podemos hacer otra cosa".

Para Graciela sólo queda "esperar que la causa sea elevada a juicio y que venga a declarar Ariel Garbarz" (el especialista en telecomunicaciones que hizo un informe de la ubicación de los celulares de los involucrados).

Además pidió que el debate oral se realice antes de los próximos seis meses (plazo en que se extendió la investigación judicial) porque advierte del riego de que Ortega quede en libertad. "Es una locura dejar un tipo así en la calle que puede matar a cualquier chica".

En ese sentido, cree que "va a ser muy duro, el abogado ya me dijo que me prepare mental y emocionalmente porque va a ser un debate muy duro".

Situación del hijo de Florencia

Tras el crimen, el hijo de Florencia Peralta y Damián Ortega, actualmente de cuatro años y cinco meses, se quedó sin mamá y también sin papá, porque hasta el martes éste se encontraba en la cárcel. El pequeño está al cuidado de su abuelo Pedro Omar Peralta.



Graciela solicitó que la Justicia no le permita a Ortega ver al niño y tampoco le otorguen la custodia porque considera que "va a ser un retroceso".

Dijo que Ortega nunca atendió al pequeño y recordó que cuando Florencia se iba a trabajar "el niño andaba descalzo en pleno invierno, con el pañal sucio y pidiéndole la leche" al hombre.

Entonces se preguntó: "¿Para qué querés a una persona así que nunca atendió al niño desde bebé?".