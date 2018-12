Daniela tiene cáncer y está desesperada por conseguir el dinero de la operación

María Daniela Arregui (32) será operada este jueves de un cáncer de columna y debe pagar 2 millones de pesos por la intervención quirúrgica. La sanjuanina, que vive en San Rafael desde el 2012, le reclama a su obra social para que se haga cargo de los gastos y un juez obliga a la mutual a que pague. Como contrapartida, existe la posibilidad que el Gobierno de San Juan aporte un subsidio, pero aún no lo concretó.

"Si San Juan da el subsidio no será el miércoles porque eso lleva una gestión, lo dará el viernes y la mutual (Accord Salud de Unión Personal) no está respondiendo. Me dijo la abogada que va a tratar de hablar con el juez para ver si pueden buscar alguna medida para que la mutual responda, pero ellos tienen que depositar al hospital y nosotros no tenemos manera de saberlo entonces el miércoles en la mañana nos desayunaremos con todo para ver si está o no", confió.

Y agregó: "El problema es que si no está el dinero de parte de la mutual o del subsidio de San Juan ¿cómo hago?. Estamos desesperados, este lunes o el martes deberíamos tener ese dinero en nuestro poder. Es bastante angustiante la situación. Debemos seguir confiando en el Gobierno de San Juan que dijo que nos iba a respaldar sí o sí y en el caso de que una vez que salga la plata de la mutual, nosotros se lo devolveremos a San Juan".

Aportó más datos sobre el tema. "El sábado mi hermano, que es abogado, se reunió con gente del Gobierno y le dijeron que ellos estaban dispuestos a colaborar con nosotros. Si hacen el depósito en la cuenta del banco del hospital, nosotros necesitamos tener el papel de la transferencia para estar tranquilos", señaló.

Confirmó que sigue esperando que la obra social cumpla con lo que le corresponde. "El miércoles presentamos un amparo, el jueves el juez dijo que la mutual debía cubrir la operación y desde ese día que fue notificada y no está cumpliendo la ley", amplió.

"Estoy en Buenos Aires, el miércoles me van a hacer un procedimiento de embolización para prepararme para la cirugía y el jueves me operan la columna", afirmó.

"En julio de 2016 fui diagnosticada de cáncer de mamas, me hicieron quimio, me operaron y me hicieron rayos y quedé bien. En mayo de 2017 estaba bien, pero en mayo de 2018 me descubrieron una vértebra enferma, pero todo este año estuve con tratamientos en Córdoba, donde me decían que era un angioma (un tumor benigno) porque en mayo me hicieron una biopsia y me dio negativa", añadió.

"El 11 de diciembre me hicieron una biopsia, salió que era cáncer, que tenía metástasis y no sólo eso, las células han mutado y no responden a las hormonas, que era el cáncer que tenía antes, ahora es un triple negativo y es más complicado de tratarlo. Lo más complicado que al estar 50 por ciento la vértebra, hay riesgo de lesión neuronal y puedo quedar parapléjica o paralítica.

Es una complicada situación que vive Daniela y que nadie quisiera tener que pasar.

Por Gustavo Privitera

Fuente: Diario UNO de Mendoza