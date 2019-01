De visita por el sur, Cornejo recorrió obras y habló de todo

Primero estuvo sobre la ruta 143 a unos 300 metros de la rotonda del Gaucho. Allí fue breve la visita, charló con operarios que ejecutan la repavimentación de ese acceso que a las 11.30 tenía mucho tránsito vehícular.

Desde allí se movilizó hacia la Cuesta de Los terneros y en el cruce de las rutas 191 y 144 habló con la prensa. Fueron 10 minutos donde habló de todo y ponderó la inversión que se realiza en el sur en materia vial.

Enfrentó los micrófonos y sin pelos en la lengua respondió cada una de las preguntas que le hicieron. Habló de elecciones, lucha antigranizo, infraestructura escolar y vial, política, educación, turismo y de su último viaje a España a la feria FITUR.

Arrancó con la inversión que hizo la Nación y la provincia en la reparación , repavimentación y estabilización de las principales rutas y caminos urbanos que se hicieron y se hacen en el departamento. En ese sentido dijo que "se ha trabajado sobre 3.500 kilómetros de los 17.000 que tiene la provincia para mejorar la transitabilidad y conectividad" y recordó una pequeña anécdota que le sucedió en el 2015 cuando se reventó un neumático del auto que lo trasladaba y lo atribuyó al estado de la ruta 144".

"Con los trabajos que estamos haciendo, una inversión nunca vista en los últimos años, mejoraremos la seguridad en las rutas no solo en materia vial sino también en lo productivo para agilizar el movimiento de nuestra producción y al turismo", dijo el gobernador y recordó que "esta conectividad se complementa con los estudios que se están haciendo para ampliar los aeropuertos de San Rafael y Malargüe".

Asimismo mencionó que "teníamos a Vialidad Nacional parada, a Vialidad Provincial sin recursos y ahora ambas trabajan a buen ritmo para recuperar nuestras rutas" y añadió que "lo hicimos en un marco inflacionario que no detuvo la obra pública ".



Elecciones

Sobre el desdoblamiento explicó que "son 4 l,os Municipios que está habilitados a desdoblar y lo hicieron en forma autónoma, con especulación política o no no importa, lo cierto es que se hizo y nosotros vamos a presentar nuestros candidatos para enfrentar las PASO en abril".

No confirmó si la provincia desdoblará la elección de la Nación pero anticipó que "desdoblar trae muchos costos adicionales, lo estamos estudiando" y agregó que "esta es una excepción que solo el gobernador puede tomar, si no lo hacemos vamos a respetar la ley electoral algo que antes no sucedía".

En este escenario habló de los intendentes que quieren se reelectos y dijo con una sonrisa en los labios que "hoy la ley se los impide , vamos a ver que dice la Corte al respecto" y añadió que "no entiendo porque se quieren perpetuar, hasta cansan y aburren".

Lucha antigranizo

Cornejo puso el grito en el cielo cuando le consultaron sobre la falta de insumos y le pidió al periodismo que "investigue si hay faltantes" y agregó que "nos cuestionan los que no dejaron una bengala cuando se fueron del gobierno".

Recordó que "nunca , jamas , operaron 4 aviones de la lucha en conjunto para combatir una tormenta. No puedo lanzar un decreto para que no haya tormentas pero si trabajar en los recursos para mitigar los efectos y eso lo estamos haciendo incluso con el Seguro Agrícola que paga a tiempo no como en el pasado justicialista".

Feria internacional en España

El gobernador aseguró que estar presentes en estos espacios internacionales es muy importante para Mendoza porque "estamos lejos y todo nos cuesta, es difícil pero no imposible hacerlo, Debemos abrir las puertas al turismo que deja empleo y con la devaluación se benefició ".

Infraestructura escolar

En este contexto repitió que "si en 8 años reparamos 200 escuelas por año vamos a estar bien pero este es un proceso que necesita un orden fiscal y administrativo que tuvo mi gobierno y que iniciamos en esta gestión Hicimos mucho pero falta mucho también, si esto continúa vamos a estar mucho mejor"

























El gobernador Alfredo Cornejo desembarcó este lunes en San Rafael y junto a la administradora de Vialidad Nacional, Patricia Gutiérrez y su ministro de Economía, Martin Kerchner recorrió las obras viales que se ejecutan en el departamento.