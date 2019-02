Denuncian proliferación de prestadores ilegales en Valle Grande

Fabio Sat, empresario turístico con 26 años de trayectoria y ex presidente de la Cámara de Turismo de San Rafael, denunció que abundan los servicios y emprendimientos irregulares en Valle Grande.

"Hay una proliferación de personas que van a probar suerte (al valle) y el Estado permite este nivel de informalidad que no favorece a nuestro destino ni a las empresas que tienen intención de estar legal", manifestó a Canal 6.

Consideró que "es como que le dijeran: 'andá al Valle Grande a hacer temporada que no vas a tener ningún problema', o 'por ahí te van a notificar pero no te hagás problema porque te clausuran hoy y te instalás mañana un poco más allá".

Para Sat esto es una competencia totalmente desleal. "Cuando alguien no tiene que pagar absolutamente nada, está usurpando un lugar y el dinero que le ingresa va directamente al bolsillo se encuentra mucho más beneficiado que aquel que intenta todos los meses pagar impuestos y todo lo demás".

En ese sentido, muchos de ellos alcanzan "un poder adquisitivo hasta mucho más alto que el que pueda tener cualquier legal".

Entonces, expresó Sat, "estar legal te hace sentir el gil de la película. Y cuando te dicen que estar legal te permite dormir tranquilo es una falacia total".

A ello se suma que los ilegales no aportan el fondo de promoción turística, lo que impide realizar más campañas para atraer visitantes al departamento.

Sat siente que no hay una intervención firme del Estado para frenar esta situación en Valle Grande. "Si se permite permanentemente esta proliferación, se incrementa año tras año. En lo personal después de 26 temporadas no he visto este nivel de ilegalidad".

De todos modos, aclaró que su reclamo no busca impedir que trabajen, "sino que se legalicen y que actúen en las mismas condiciones que los demás. Trabajemos todos de la misma manera como corresponde".

Zonas públicas y acceso al río

Fabio Sat remarcó que parte del problema de los prestadores ilegales es la usurpación de zonas públicas y accesos al río, lo que también perjudica a los vecinos San Rafael que quieren disfrutar del lugar. "Hay zonas donde la gente podría acceder libremente al río" y ejemplificó que "del puente para arriba en la margen derecha del río es todo público".

Consideró que debe intervenir el Estado en todos sus niveles para que garantice las zonas públicas que tanto reclaman los sanrafaelinos en Valle Grande.

Fabio Sat, cansado de las irregularidades, descargó su enojo en Facebook

