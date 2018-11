Denunció haber sido estafado por falsa gestora de viviendas del IPV

Omar Darío Moya es un vecino que asegura haber sido estafado por una mujer que le prometió gestionarle una vivienda del IPV a cambio de dinero. Por eso la denunció en la Comisaría Octava, en el mismo Instituto Provincial de la Vivienda y en la Dirección de Vivienda del Municipio.

Contó que todo comenzó el 27 de setiembre cuando su esposa Claudia Donoso fue al Municipio a tratar de hablar con el intendente pero la atendió un secretario que la derivó a a la Dirección de Viviendas.

Al salir de la Comuna una mujer que escuchó la conservación la abordó, le entregó una tarjeta con un número telefónico y adujo que podía conseguir una casa en el barrio "El Álamo III" que está destinado a la reubicación de las personas del asentamiento de Cuadro Nacional.

"Nos comunicamos con ella, fuimos a su casa en el barrio 'El Álamo I', la señora es Amanda Ávila, nos dijo que era puntera política de Omar Félix y que nos podía conseguir una vivienda porque había gente que quería transferirla. Entonces había posibilidad que una persona fuera con ella a Mendoza para hacer esa transferencia", comentó Omar a UNO San Rafael y Canal 6.

Días después "va a mi casa con su marido (supuestamente un empleado municipal), nos pide dinero y que le preparemos una carpeta con todos los datos con la historia clínica de mi hijo de 5 años que está operado del corazón porque por ese lado había posibilidades de conseguir la casa".

Tras eso, a pedido de la mujer, los Moya le entregaron mil pesos. El 8 de octubre, según el relato del denunciante, Ávila los llamó supuestamente desde la Ciudad de Mendoza diciendo que estaba todo listo y le volvió a solicitar dinero. Omar le hizo un giro de otros mil pesos.

Al día siguiente la mujer fue a la casa de los Moya para decirle que días después los iba a visitar una asistente social.

Omar aseguró que nunca apareció una asistente social y el domingo 14 de octubre Ávila los volvió a visitar y a pedir dinero. "Les dimos 200 pesos, dijo que no le alcanzaba y ahí desconfiamos de ella".

Ante ello Moya y su esposa se comunicaron con el delegado del Instituto de la Vivienda, Fabricio Marócolo, que les confirmó que "es una falsa gestora del IPV porque ellos no tienen gestores".

Ante ello Omar hizo las denuncias en los tres ámbitos mencionados anteriormente y decidió hacer público esto, con las denuncias en mano, "para que no vuelva a suceder y que no le pase a más personas. Es una señora bien canosa de pelo cortito, no la atiendan porque es una falsa gestora", advirtió.

Palabra oficial

Darío Barandalla, director municipal de Vivienda, confirmó a Canal 6 que "hemos tomado el caso" y que abrieron una investigación administrativa "porque están involucrando una persona que está trabajando en la Municipalidad", en referencia al esposo de Ávila.

Además, la denuncia policial derivó en la apertura de una causa judicial en la fiscalía correccional a cargo de Javier Giaroli.

Ante todo esto, Barandalla recordó "a los vecinos de San Rafael que no hay gestores para hacer trámites particulares y sólo se hacen en forma gratuita en la Dirección de Vivienda o en el IPV".