Desde la Bancaria confirmaron que habrá recarga de cajeros y un posible paro para la semana próxima

El gremialista volvió a cargar las tintas sobre el sector empresario y dijo que "no hay acuerdo posible si las empresas mantienen la oferta actual. Las bases nos reclaman seguir con el plan de lucha".

Además anticipó que "para la semana entrante va haber un paro, todavía no se definió la fecha" y no sería de extrañar que pueda ser el martes, algo que Morales no confirmó porque eso dependerá de la sede central del gremio.

Lo cierto es que el plan de lucha va a continuar y este miércoles loes empleados repetirán las asambleas con quite de colaboración a partir de las 12.

Por el tema de cajeros dijo desconocer si habrá un operativo especial durante Semana Santa en el que empelados jerárquicos vuelvan a recargarlos de dinero atento a que se espera una gran afluencia de turistas y a qué este miércoles van a cobrar los estatales.

