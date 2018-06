Desesperado pedido de justicia de la madre de Kevin Disparti

La mujer visiblemente shockeada por la muerte de Kevin no quiso mostrar su cara y en un audio difundido en Bonita Mañana explicó que "pido ayuda a todo el mundo que vio algo esa mañana para encontrar a la persona que atropelló y mató a mi hijo" y agregó que "estoy destrozada, no me dan ganas de vivir".

Nancy recordó a su hijo como "un joven respetuoso, estudiaba el profesorado de música y jugaba al fútbol en el Sportivo Balloffett".

Pidió justicia para su hijo y que "este crimen no quede impune porque esa mañana había gente en el lugar y alguien puede aportar más datos para encontrar a esta persona si se la puede llamar así".

Luego de Nancy, pero en cámara, habló Luis, el papá de Kevin. El hombre confirmó que "el ayudante fiscal nos iba a mandar el identikit pero todavía no lo hizo". Lo cierto es que afirmó que "se filtró un dibujo desde la fuerza policial y es el que está circulando por las redes sociales".

Luis volvió a decir que "este hombre se bajó del auto y se acercó a ver a mi hijo y según lo que sabemos negó haberlo atropellado".

Como su esposa volvió a pedir ayuda y reclamó que testigos se acerquen a dar su testimonio. Es que una de las claves para hallar a esta persona es identificar el auto que protagonizó el accidente.

No hay filmaciones al respecto y la sospecha sigue siendo la misma. Se trataría de Renault 18 break despintado de color azul o gris, aunque existen versiones que dicen que podría ser un Renault 12 break.

Lo cierto es que no hay certezas sobre el modelo del auto que atropelló y mató a Kevin. En ese sentido fuentes policiales confirmaron que "no hay precisiones exactas sobre el vehículo y que sería verdadero el identikit que circula por las redes sociales".

Luis también contó con indignación que se le acercaron algunos abogados "caranchos" ofreciendo ayuda y con posibles datos del auto que intervino en el accidente.







