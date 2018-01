Día del Braille e inclusión: "Estamos muy atrás como sociedad"

Cada 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille, dedicado a dicho sistema de lectoescritura. La fecha coincide con el aniversario del nacimiento de su creador, Louis Braille, el 4 de enero de 1809.

Para hablar al respecto, se buscó la palabra de Nicolás Cornejo, atleta, comunicador y periodista deportivo no vidente. Su opinión sobre la inclusión de esta sociedad local no es alentadora, es tan dura como real. El uso de este sistema de lectoescritura para no videntes es casi nula.

"La ordenanza no se cumple, algunos comerciantes lograron que le regalaran el menú en braille. Con respecto a otras ciudades de argentina estamos muy atrás, si bien se ha intentado resolver muchas cosas", dijo Nicolás.

"Las leyes –añadió- se cumplen y después se discuten, nosotros hacemos al revés, que no quede en una efeméride, hay que aplicarlo donde corresponde, no en todos los lugares, hay que tener criterio, hay lugares donde la tecnología supera al sistema braille".