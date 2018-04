Dictadura: "Zafamos porque tuvimos la suerte que otros compañeros no tuvieron"

María Esther Dauverné (70) es la esposa de Hugo Riera y como su marido fue detenida por militar en la Juventud Peronista.

Hermana del ex director del hospital Schestakow, Armando Dauverné, María Esther fue apresada el 12 de abril de 1976 junto a su hijo de un año y cuatro meses al regresar del médico, que le confirmó que estaba embarazada.

"Vivíamos en la mina Huemul, en Malargüe, y viajamos a San Rafael para ir al médico porque yo sabía que estaba embarazada de Marianela", recordó María, y agregó que "vinieron a buscar a mi marido a la casa de mis padres donde nos alojábamos y como él no estaba me llevaron a mí junto a mi pequeño hijo".

Fueron 18 días de detención entre el Correo, la sede de Infantería y la cárcel, pero lo peor fue cuando Esther se tuvo que desprender de Sebastián, que fue entregado a su hermano Armando.

"Cuando mi hermano vino a buscar a Sebastián a Infantería fue el peor momento de todos, pensé que nunca más lo iba a ver", dijo María mientras se le llenaban los ojos de lágrimas.

Es que ella supo en la cárcel que muchos de sus amigos ya habían desaparecido, entre ellos Fagetti que murió antes del golpe, Tripiana y Ortemberg, entre otros.

El 30 de abril fue liberada, se reencontró con Sebastián pero su marido Hugo siguió detenido hasta que en octubre del mismo año lo liberaron.

"Nunca me dijeron por qué fui presa, sólo me dijeron que me callara o que me iban a matar. Luego vivimos a los ponchazos pero vivos. Zafamos porque tuvimos la suerte que otros compañeros no tuvieron", alcanzó a decir y se acordó de sus compañeras de celda. "Algunas murieron de causas naturales otras siguen al lado mío. Fue una época muy triste".

Su esposo Hugo Riera (también detenido) y sus hijos Sebastián (que tenía un año y cuatro meses en ese entonces) y Marianela (que recién se estaba gestando en el vientre de María Esther)