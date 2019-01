Directora de Salud: "San Rafael no tiene la especie de roedores que transmite el hantavirus"

En los últimos días las miradas del país se pusieron en la localidad chubutense de Epuyén por el brote de hantavirus que se cobró la vida de diez personas.

En San Rafael "no tenemos peligro de hantavirus porque los roedores de la zona no son del tipo que transmite esa enfermedad", aseguró a la Mañana de Radio 95.7 la directora municipal de Salud, Paola Calle.

El contagio se da por la inhalación de polvo infectado con partículas de heces y orina del ratón Colilargo y también en forma interhumana.

La funcionaria reiteró que "nuestra zona no tiene esa especie de roedores" y "por supuesto siempre es mejor mantener la higiene y no permitir que roedores hagan nido adentro de la casa para evitar ésta y otras enfermedades".

De todos modos, recomendó tener cuidado si alguien decide viajar al lugar de infección o si viene de allí.

Aclaró que el hantavirus es una enfermedad endémica en algunos lugares del país y sobre todo en la zona rural.

Por eso recomendó "acampar en lugares habituales de acampe y no en pleno campo, caminar siempre por senderos que son habituales, pero no es que no se puede ir a esas zonas".

Aclaró además que "sin bien el virus es bastante peligroso y provoca una enfermedad aguda, es muy sensible a la lavandina, que es un elemento habitual de higiene".

Estar más atento a las vinchucas

La doctora Calle consideró que "lo que hay que preocuparse en San Rafael es por la enfermedad de Chagas, que muchas veces la gente no la tiene en cuenta" porque "pasan años y no presenta síntomas".

Entonces, "nosotros lo que tenemos que ocuparnos es por las vinchucas. Estamos a full fumigando porque en esta época empiezan a salir, sumado a que las tormentas y los vientos las desparraman".

En ese sentido recomendó que si alguien encuentra un insecto que le parece una vinchuca lo ponga en un frasco con orificios en la tapa y con un papel arrugado para que se esconda, y lo lleve a cualquier centro de salud, al hospital Schestakow o a la Dirección de Salud del Municipio, donde se confirmará si es o no una vinchuca, se analizará si está infectada y se fumigará la casa donde se la halló.

La funcionaria también consideró que hay que estar más alerta con el dengue que con el hantavirus porque el mosquito Aedes Aegypti (transmisor de esta enfermedad) ha migrado y ya se encuentra en San Rafael.

